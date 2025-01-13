Aşırı sağcı Fransız lider Türkiye'yi hedef aldı, NATO Genel Sekreteri'nden bomba yanıt geldi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'ndaki Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi oturumunda Avrupalı parlamenterlerin sorularını cevapladı.

AŞIRI SAĞCI FRANSIZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin liderliğini üstlenen Jordan Bardella, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'yu bir enstrüman olarak gördüğünü ve Türkiye'nin kendi nüfuzunu artırma yönünde politikalar izlediğini iddia ederek, NATO'nun Türkiye'ye karşı nasıl bir siyaset izleyeceğini sordu.

"TÜRKİYE KENDİ ÇIKARLARINI DA MÜDAFAA EDİYOR"

Türkiye'yi göç krizinde aktif bir rol oynamak ve Suriyeli mültecileri kullanmakla da suçlayan Bardella'nın sorusuna cevabında Rutte, "2016'da Avrupa Birliği Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Hollanda ile birlikte Türkiye ve Almanya, Suriyeli mülteci krizi konusunda bir anlaşmaya ulaşmayı başarmıştı. Bu beni çok mutlu etmişti. Çünkü bu sayede Almanya, İsveç ve Hollanda'ya gelen Suriyeli mülteci sayısını azaltmayı başarmıştık" dedi. Rutte, "Hatırlayacaksınız Viktor Orban, 'Hiç kimse Macaristan'a gelmek istemiyor, herkes Almanya'ya gitmek istiyor' demişti. Bu doğruydu. 2016'da mülteci sayısı 1 milyonu bulabilirdi fakat Türkiye ile gerçekleştirilen anlaşma ile bu olmadı. Her zaman Türkiye'nin NATO'nun değerli bir müttefiki olduğunu ve kendi rolünü oynadığını hissetmişimdir. Türkiye aynı zamanda kendi çıkarlarını da müdafaa ediyor, tıpkı burada, Avrupa Birliği'nde, NATO dahilinde diğerlerinin yaptığı gibi. Bu doğal bir şey. Türkiye, NATO'nun çok değerli bir üyesi" dedi.

"AVRUPA NATO'SU BİR HAYAL"

Bir parlamenterin Avrupa'nın daha otonom bir savunmaya sahip olması hakkında ne düşündüğü şeklindeki sorusu üzerine Rutte, "Avrupa NATO'su gibi bir şey oluşturmak harika olurdu fakat o halde (savunma harcamalarına gayri safi yurtiçi hasıladan ayrılacak) yüzde 2 hedefini unutmanız gerekir. Bunun yerine yüzde 8, yüzde 9 veya yüzde 10'luk bir bütçe ayırmanız gerekir. Ayrıca kendi nükleer kapasitelerinizi inşa etmek zorunda kalırsınız ki, ABD olmadan bir Avrupa NATO'su kurmak isterseniz bunun 15-20 yıl alacağını unutmamalısınız. Şu anda NATO topraklarında harcanan toplam paranın yüzde 60'ından fazlasını ABD karşılıyor. Bu, geriye kalan 31 ülkenin tamamının, Kanada dahil, yüzde 40'tan daha azını harcadığı anlamına geliyor. Bu nedenle önümüzdeki 10 veya 15 yıl içinde bir Avrupa NATO'su oluşturabileceğiniz düşüncesi bir hayaldir" dedi.

"AVRUPA VE KÜRESEL GÜVENLİĞİN GELECEĞİ, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SONUCUNA BAĞLI"

Rutte, "Avrupa ve küresel güvenliğin geleceği, Ukrayna'daki savaşın sonucuna bağlı. Hepimiz bu savaşın sona ermesini arzuluyoruz. Fakat her şeyden önemlisi, barışın kalıcı olmasını istiyoruz. Savaşın nasıl ya da ne zaman sona ereceğini bilmiyorum fakat Putin'in Ukrayna'da istediğini elde etmesi halinde barışın kalıcı olmayacağını biliyorum. Çünkü o takdirde ilerlemeye devam edecektir" dedi.

"AVRUPA'DAKİ GÜVENLİK DURUMUNDAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUM"

Rutte, "Daha evvel söyledim, yine söyleyeceğim, Avrupa'daki güvenlik durumundan derin endişe duyuyorum. Savaşta değiliz fakat barışta da değiliz. İyi haber, halkımızı ve yaşam tarzımızı halihazırda ve uzun vadede korumak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tek yapmamız gereken şey, savunmaya daha fazla yatırım yapmak ve daha fazla kapasite üretmek. Bunun için bekleyemeyiz. Toplumlarımızın ve kritik altyapımızın dayanıklılığını artırmamız gerekiyor. Ayrıca savaşın seyrini değiştirmek ve ileride yaşanabilecek Rus saldırganlığını caydırmak için Ukrayna'ya olan desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.