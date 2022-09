Bakan Akar'dan Yunanistan'a F-16'lı mesaj! Ege semalarında gövde gösterisi yaptı

Yunan jetlerinin Ege'de Türk F-16'larını taciz etmesiyle ilgili konu gündemi meşgul etmeye devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakan Akar Akar bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını özel bir F-16 uçuşu gerçekleştirdi.

PERSONEL TARAFINDAN KARŞILANDI

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" çağrı adına sahip Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar, daha sonra uçuşa yönelik "Ceylan Filo Lider Brifingi" aldı. Uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan ile teçhizat odasına geçti.

F-16 KOKPİTİNE GEÇTİ

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar, önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti. Kontroller sonrasında Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik ederek 2022-2023 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ SELAMLADILAR

Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta Çanakkale'de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.

"YUNANİSTAN'A GEREKEN CEVABI VERDİK"

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış törenleri sırasında da bir konuşma gerçekleştirdi. Ege'de tansiyonu artıran Yunanistan hakkında değerlendirmede bulunan Akar, "Bunlarla alakalı hem masada hem sahada yapılması gereken ne varsa mütekabiliyet çerçevesinde gerekli cevabı verdik, veriyoruz" dedi.

"ŞIMARIKLIKLARINA CEVAP VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türk jetlerinin 23 Ağustos'ta ise Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiğini anımsatan Akar, şunları söyledi: "Bunlar son derece düşmanca, yanlış hareketler. Bunlarla alakalı da gerek NATO'daki gerekse buradaki ilgili bütün yetkililer her türlü girişimde bulunarak NATO, ülkeler nezdinde Yunanistan'ın yalancılığını ve inkarcılığını takip ediyor. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde haklarımızda, menfaatlerimizde geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini bugüne kadar hassas şekilde koruduk, korumaya devam edeceğiz.

"NATO'NUN BU DURUMU GÖRMESİ GEREKİYOR"

Yunanistan'ın uluslararası hukuku, iyi komşuluk ilişkilerini, dostluğu hiçe sayarak gerçekleştirdiği eylemler ve söylemleri yakından takip ediyoruz. NATO'nun ve üçüncü ülkelerin de Yunanistan'ın yaptıklarını görmesi lazım. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Objektif olmalarını bekliyoruz. Buradaki eylemlerin, söylemlerin dostlukla, müttefiklikle alakalı olmadığını bilmelerini istiyoruz. Türkiye olarak NATO'ya ve müttefiklerimize yük değil onların yükünü alan ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

BAŞARI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak, yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

İşte uçuştan ilk kareler: