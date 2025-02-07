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Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

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Yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrasında ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 6 Şubat mesajı geldi. Bahçeli "Vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri siliniyor. Deprem bölgesini eskisinden daha güvenli hale getirmek haysiyet meselemizdir. Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasıyla birlikte ihtimal ve ihbarları dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmak acil bir ihtiyaçtır" dedi.

10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk mesaj geldi.

Kalp kapağı değiştirilen Bahçeli, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıldönümü için bir mesaj yayımladı. X hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli şu ifadeleri kullandı; Tam iki yıl önce Türkiye ve Türk milleti asrın felaketi olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ardışık depremler ülkemizi can evinden vurdu. 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldı.

"54 BİNİ BULAN KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBEDERKEN..."

Acılarını hala yüreğimizde taşıdığımız ve sayıları 54 bini bulan kardeşimiz hayatını kaybederken 107 bin kardeşimiz de yaralandı. Hayaller toprak altında kaldı. Nice umutlar, nice özlemler, nice yaşama sevinç ve hedefleri kesintiye uğradı ve kayboldu. Ancak, "Orada kimse var mı?" sorusuna refakat eden insanüstü arama-kurtarma çalışmalarıyla; soğuğun, karanlığın ve ağır enkazın kalın örtüsü günbegün aralandı ve hatta parçalandı.

"6 ŞUBAT'IN İZLERİ OLAĞANÜSTÜ MÜCADELEYLE SİLİNDİ"

Hayat ışığı taş, beton ve moloz yıkıntılarıyla kapansa da Türkiye'miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu. İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi.

Hakikaten 6 Şubat depremlerinin kapsam ve kuvveti çok şiddetliydi. Fakat Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma kudreti bundan çok daha diri, zinde ve güçteydi. Aziz milletimiz devletiyle el ele verdi. Enkazdan nemalanmak, felaketten çıkar elde etmek amacıyla yalanla yoldaş olmaktan utanmayanların, gerçekleri saptırmaktan ve karamsarlığı aşılamaktan başka gündemleri bulunmayanların milli ruhun ayaklanışı karşısında propaganda kaynakları kurudu, dedikodu muslukları kesildi.

"ETKİLENEN İLLERİMİZ JET HIZIYLA İNŞA EDİLDİ"

6 Şubat 2023 tarihinden buyana depremden etkilenen illerimiz çok şükür yeniden ve jet hızıyla inşa edildi. Gıpta edilecek bir çalışmayla depremzede vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti yeni yuvalarına kavuştu. İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu yılsonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır.

Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır. Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanları, yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimizdir.

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek bile, onların arkada bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, deprem bölgesini eskisinden çok daha güvenli, dayanıklı ve güzelliklerle donanmış hale getirmek elbette haysiyet meselemizdir. Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasıyla birlikte tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmak, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmek acil bir ihtiyaçtır.

Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir. Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur. Türkiye'miz deprem kuşağındadır. Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değildir.

"RABBİM ÜLKEMİZİ KAZA VE BELALARDAN ESİRGEYİP KORUSUN"

Son iki yıl içinde geceli gündüzlü muhteşem bir mücadele örneği sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanımızı, ilgili tüm bakanlarımızı, bürokratlarımızı, milli duyarlılık timsali bir kısım sivil toplum kuruluşumuzu, bilcümle devlet görevlilerimizi ve büyük Türk milletini gönülden ve hürmetle tebrik ediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayata veda eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Rabbim'den niyazım odur ki, ülkemizi ve milletimizi altından kalkılamayacak felaket, musibet, kaza ve belalardan esirgeyip korumasıdır."

Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıFrancis_Ford_Cappola:

Memleketine Erdoğan gelmese gelmeyecekti, 16 gün sonra Osmaniye ye gelen adam mı vicdan dan bahsediyor

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Haber Yorumlarımehmet istek:

çok dua ettik ama olmadı

Yorum Beğen142
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Haber Yorumlarıalbatros :

asıl felaket senin gibi son 20 yıldır yaptıklarıyla ülkeyi felakete sürükleye bir yedek lastiğin hala hayatta olması

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Yine olmadı.Azrail yine görevini yapamadı.Fotu teib ve bohçalıdan kurtuluş yok.

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıÜmit TV:

adam gibi adam delikanlı derler ya işte bu mahluk ne adam ne delikanlı korkak ezik bi psikolojiye sahip

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

tam bir komedi...kim vicdansız..?

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

rahatsızlık geçiren sayın bahçeliye şimdiye kadar geçmiş olsun demeyen muhalefete,Sinan Ateşin ve Ozan Arifin yakınlarına teessüflerimi bildiririm

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

memleketime kim iyi gelecek hangisi güven veriyor. Bir bak muhalefete

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Devlet bey sen boşver vicdansız guruhu zilleti tilleti sen sağlığına bak. Bırak artık emekli ol kalan hayatını huzur içinde geçir.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu depremde olanları gelecekte tarih yazacak ozaman gerçeklerin yazılmasını sansürlenmesini engelleyecek gerçekleri yazanı tehdit edecek kimin ne yaptığını kimin ne yapmadığının açıklanmasınıengelleyecek hiç bir şey olmayacak

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
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