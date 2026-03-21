MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu ülke yoruldu. Bir tane annenin gözyaşına, o annelerin feryadına tahammülümüz kalmadı artık. Onun için de inşallah bu problem kökten çözülecek." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programları kapsamında DSP, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki karşılama heyetinde, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar yer aldı.

İlk olarak Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal başkanlığındaki DSP heyetini karşılayan Topcu, DSP camiasının bayramını kutlayarak bayramların bayram gibi yaşanmasını istediklerini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına dikkati çeken Onursal, bayramın buruk bir sevinçle karşılandığını belirterek, "Emperyalist güçlerin üzerimizde oynanan oyunlar, komşularımızla ilgili yapılan oyunları hepimiz görmekteyiz. Safları sıkı tutup bir olup dışarıya karşı daha güzel mesajlar vermemiz lazım." dedi.

Topcu da DSP ile MHP arasında Kıbrıs Barış Harekatı'na dayanan duygusal bir bağ olduğunu ifade ederek, eski Başbakan Bülent Ecevit'in ortaya koyduğu vizyonun Türk tarihine önemli kapılar açtığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her konuşmasında "yerli ve milli" vurgusu yaptığını aktaran Topcu, şöyle konuştu:

"Gelecek burada, bizim milli olmamızda, yerli olmamızda. Kimseden kimseye fayda yok. Sayın liderimizin sürekli vurguladığı gibi vatan söz konusu olduğunda siyasette bütün, ideolojiyi, her şeyi bir kenara bıraktık. 2 yıl önce ekim ayında yaptığı çağrı da bunun göstergesi. Siyasi bir lider olarak bakıldığında, her babayiğidin harcı değildi. O yapılan çağrının arkasında bir feraset var, bir öngörü var. Bir de ülkenin geleceğine olan inanç. Sonuçlarını da çok kısa sürede alacağız."

DEM Parti ile bayramlaşma

MHP heyeti daha sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) heyetini kabul etti.

DEM Parti heyeti, Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Parti Meclisi Üyesi Gülbahar Gündüz'den oluştu.

Topcu, ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla Türkiye'de siyasi tarihin değiştiğini söyledi.

Bu süreçte partiler arasındaki uzlaşma, ortak görüş ve katkıların önemine değinen Topcu, ortak paydanın devlet ve milletin geleceği olduğunu, ortak dil çerçevesinde bayramları, sevinçleri ve değerleri paylaşmak istediklerini ifade etti.

Topcu "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Çok önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz ve sonuca da yaklaşıldığını biliyoruz. Tabii ki bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha yapacak çok iş olduğunu da biliyoruz. Tabii ki bunlar da hep birlikte çalışarak, anlaşarak, uzlaşarak, belki tam bir kabul olmayabilir ama ortak söylemin, birliğin oluşması için bunların olması gerektiğini de düşünüyoruz." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nı tebrik eden DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ise bugün aynı zamanda Nevruz Bayramı olduğunu anımsattı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin Mutlu, "Bu raporun tümüne katılmamakla birlikte olumlu bulduğumuz yanları da var. Raporun gereklerini özellikle 6. ve 7. maddenin bir an önce yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, tüm farklılıkların, inançların, halkların, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer." dedi.

AK Parti ile bayramlaşma

DEM Parti'nin ardından AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki AK Parti heyeti MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Topcu, ziyarette, iki yıldır bayramların tadının olmadığını, geçen bayram Gazze'nin konuşulduğunu, Gazze'de felaketler devam ederken, bu sefer de İran'a saldırı başladığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu nedenle güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Topcu, "Bizim gücümüz diğerlerini sömürme, emperyalist duygularının uygulanmasının ötesinde gerçekten nizamı alem için. Dünya barışı için, tek bir çocuğun, tek bir annenin gözyaşının olmaması için. Biz de onun için diyoruz ki Türkiye'nin güçlü olması lazım." ifadelerini kullandı.

Sürekli ise Türkiye'nin güçlü olması için hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Devlet Bahçeli'nin vurguladığı gibi iç cephenin edilmesi ile birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözlerini hatırlatarak Türkiye'nin bir ateş çemberi içinde olduğunu belirten Sürekli, "Çok şükür ki ülkemiz bayram yapıyor. Dünyada yaşanan mazlumlara karşı yapılanlardan dolayı bayramımız buruk oluyor ama ülkemizde bayram kutluyoruz. Bunun önemini kavramalıyız ve kıymetini bilerek bunu muhafaza etmeliyiz. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli gereğini yapıyorlar, bütün muhalefet partilerinin de bu şekilde davranmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Zühal Topcu, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliği, dirliği ve geleceği için menfaat gözetmeksizin bir araya geldiğini vurgulayarak muhalefet partilerinin de aynı anlayışla ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Bölgenin hiçbir zaman dingin olmadığını ve sürekli müdahalelere açık kaldığını vurgulayan Topcu, coğrafyanın kader olduğunu ancak o kadere müdahale etmenin de kişinin elinde olduğunu, bu coğrafyayı yönetebilmenin ve güçlü olmanın Türkiye'nin elinde olduğunu kaydetti.

Saadet Partisi ve DEVA Partisi ziyaretleri

AK Parti'nin ardından Saadet Partisi heyeti MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Akdağoğlu başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Topcu, bayramlarda bir araya gelmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, sorunların birlikte ele alınıp çözüldüğü günlerin önemine değindi.

Gazze'de insanlar katledilirken Müslüman ülkeler arasında ortak bir dil oluşturulamadığını dile getiren Topcu, yaşanan gelişmelerin Bahçeli'nin yaptığı çağrının haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, birlik ve bütünlüğe olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla hissedildiğini kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Akdağoğlu ise Bahçeli'nin çağrısının öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirterek, iç güvenlik ve bölgesel konulardaki duyarlılığı takdirle karşıladıklarını iç cephenin güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

MHP heyeti, Saadet Partisinin ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde ülkenin önemli bir noktaya geldiğini belirten Karaca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını hatırlatarak "İnşallah bundan sonra da parlamento üzerine düşeni yapar. Yasal düzenlemeler sonrasında da terör belasını ülkemizin gündeminden hızla atarız."

Şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin temel değerleri olduğunu ve bu ülkenin varoluşunun onların üzerine inşa edildiğini ifade eden Topcu, "Bu ülke yoruldu. Bir tane annenin gözyaşına, o annelerin feryadına tahammülümüz kalmadı artık. Onun için de inşallah bu problem kökten çözülecek." diye konuştu.