Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Lokomotiv Moskova'nın genç yeteneği Aleksey Batrakov transferini resmen doğruladı.

DURSUN ÖZBEK: LİSTEDEKİ 1 NUMARAYI KADROMUZA KATTIK''

Lesley Ugochukwu hamlesinin ardından kadroya katılacak ikinci yeni isim olan Batrakov hakkında konuşan başkan Dursun Özbek, transferin perde arkasını anlattı. Fanatik'te yer alan habere göre; Özbek'in yakın çevresine yaptığı değerlendirmede "Scout ekibimizin listedeki 1 numarasını kadromuza kattık. Teknik direktörümüzün de çok istediği, beğendiği bir isimdi. Nasıl kaliteli ve yetenekli bir oyuncuyu transfer ettiğimizi sahaya çıktığında herkes görecek." ifadelerini kullandığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELECEK

Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, 21 yaşındaki Rus yıldızı kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

SKORER KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen genç orta saha, hücum hattındaki etkili performansıyla biliniyor. Alt yaş kategorileri de dahil olmak üzere kulüp kariyerinde çıktığı 155 resmi mücadelede 63 gol ve 68 asistlik etkileyici bir istatistiğe imza atan Batrakov, sarı-kırmızılıların yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olmaya aday.