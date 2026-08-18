Rodri resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, orta saha hattına dünya çapında bir takviye yaptı.

RODRI, BARCELONA'DA

Katalan kulübü, Manchester City forması giyen İspanyol yıldız Rodri'nin transferini kulübün resmi kanalları aracılığıyla taraftarlarına ilan etti.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

İspanya'ya geri dönen 30 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu ile yapılan anlaşmanın detayları da netleşti. Barcelona, Rodri ile 2029 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 1 milyar Euro olarak belirledi.

MANCHESTER CITY DÖNEMİ

Manchester City'de geçirdiği başarılı sezonlarda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleri başta olmak üzere birçok kupa kazanan Rodri, takımın en kritik çarklarından biri konumundaydı. İngiliz devinde toplam 298 maça çıkan Rodri, 28 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.