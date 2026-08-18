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Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü

Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe yönetimi ve taraftar grupları, büyük bir görsel şova imza attı. Stadın her bir yanına konfeti makinelerinin konulduğu ve tribünlerin görsel olarak süslendiği görüldü.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u konuk edecek olan Fenerbahçe, dev randevuya özel olarak hazırlandı. 

KADIKÖY'DE GÖRSEL ŞÖLEN

Sarı-lacivertli yönetim ve taraftar gruplarının ortaklaşa imza attığı görkemli organizasyon, Kadıköy’de adeta görsel bir şölene dönüştü. Karşılaşma öncesinde stadın dört bir yanına özel konfeti makineleri yerleştirilirken, tribünler sarı-lacivert renkler ve büyüleyici detaylarla donatıldı. Avrupa sahnesindeki bu kritik mücadele öncesinde stadı karnaval yerine çeviren taraftarlar, takımlarına unutulmaz bir moral desteği sundu.

HEYECAN ZİRVEYE TAŞINDI

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve sosyal medyada da kısa sürede gündem olan bu renkli görüntüler, Şampiyonlar Ligi heyecanını zirveye taşıdı. Tribünlerdeki büyüleyici atmosfer, temsilcimizin zorlu maç öncesindeki en büyük kozu oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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