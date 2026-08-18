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Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

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Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
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Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa etti.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
  • Bozbey, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'imar kirliliğine neden olma' iddialarıyla tutuklandı.
  • Bozbey, yöneltilen suçlamaları reddederek hukuki süreçte mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Yürütülen hukuki süreç çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" gibi ağır iddialarla tutuklanan Mustafa Bozbey, cezaevinden yaptığı yazılı bir kamuoyu açıklamasıyla CHP üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

"SÜRECİN SİYASİ HESAPLARIN GÖLGESİNDE KALMASINI İSTEMİYORUM"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada Bozbey, aldığı kararı bir siyasi manevra olarak değil, sorumluluk anlayışının bir gereği olarak gördüğünü belirtti. 

Açıklamasında yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddeden Bozbey, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımdaki, iftiralara, yalanlara dayanan bu hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum. Bu kararımı bir siyasi manevra olarak değil, içinde bulunduğum koşullarda doğru olduğuna inandığım bir sorumluluk olarak görüyorum... Yıllarca, hatta ömrümün büyük bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi içinde inanarak ve mücadele ederek siyaset yaptım. Ancak bugün, benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın, devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararı aldım."

"GERÇEĞE VE ADALETE EMANET EDİYORUM"

Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı duyduğunu ve mücadelesini hukuk önünde sürdüreceğini vurgulayan Mustafa Bozbey, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Gerçeğin ve adaletin, siyasi değerlendirmelerden bağımsız olarak hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Ben de bugün kendimi o gerçeğe ve adalete emanet ediyorum. Bursa'nın ve Bursalıların hakkını, hukukunu ve geleceğini savunmaya her zaman devam edeceğim. Yakında tekrar görüşeceğiz."

İşte Bozbey'in o paylaşımı; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

istifa ettiyse yarın serbest bırakırlar. yıldırma politikası

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıali tartan:

Ne alaka hapisteki herkes istifa etsin o zaman herkes hapisten çıkar

yanıt1
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Haber YorumlarıFurkan inci:

CHP arınıyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKıvanç Ertürk:

sıra akpde :D

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

bunlar arınmaz yarın gene aynılar

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

AKP arınsa kimse kalmaz :D

yanıt1
yanıt0

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