Fenerbahçeli yıldızların menajeri Beşiktaş'ın kulüp binasından paylaşım yaptı, ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncuları Oğuz Aydın ve Jayden Oosterwolde'nin menajeri Joes Blakborn, kritik temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Blakborn’un Beşiktaş kulüp binasından yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ise transfer gündemine bomba gibi düştü.

PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Daha önce adı Beşiktaş ile anılan Oğuz Aydın’ın, temsilcisinin bu paylaşımı sonrası siyah-beyazlı ekibe transfer olabileceği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak yapılan görüşmelerin ardındaki gerçek kısa sürede anlaşıldı.

ZİYARETİN OĞUZ AYDIN İLE İLGİSİ YOK

Edinilen bilgilere göre; Joes Blakborn’un Beşiktaş Kulübü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin Oğuz Aydın transferiyle bir ilgisi bulunmuyor. Menajerin, Beşiktaş yönetimiyle yurt dışında forma giyen farklı bir futbolcunun transferi için bir araya geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de mutlu olan 25 yaşındaki milli futbolcu takımda kalmak isterken, sarı-lacivertli yönetim de oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Beşiktaş’ın yanı sıra yurt dışından da önemli kulüplerin radarında olan Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetimi gelen teklifleri şu aşamada değerlendirmeyi düşünmüyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNİN BİR DİĞER NEDENİ OOSTERWOLDE

Öte yandan İstanbul’a gelen menajer Blakborn’un öncelikli gündem maddelerinden biri de Jayden Oosterwolde. Hollandalı savunmacının geleceği için sarı-lacivertli yönetimle masaya oturacak olan menajer, aynı zamanda Fenerbahçe’nin UEFA kulvarında karşılaşacağı Lyon’un temsilcileriyle de bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.