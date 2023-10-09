Londra'da İsrail'in Filistin Politikalarını Protesto Etmek İçin Gösteri Düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını ve Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler, adalet, eylem, boykot ve yaptırım taleplerini dile getirdi. Aynı anda İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemle Başbakanlık önünde İsrailliler için anma töreni düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikaları, Gazze'ye uyguladığı abluka ile Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin Dayanışma Kampanyası, El-Aksa'nın Dostları Platformu, Britanya Filistin Forumu, Britanya Müslümanlar Birliği ve Savaşı Durdur Koalisyonu'nun çağrısıyla binlerce kişi İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gazze ve Filistin'le dayanışma göstermek isteyen göstericiler, "Adalet, eylem, boykot, yaptırım istiyoruz", "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

El-Aksa'nın Dostları Platformu Başkanı İsmail Patel, göstericilere yaptığı konuşmada, Filistin'deki 75 yıllık işgalde 7 milyon Filistinlinin mülteci konumuna düştüğünü, Gazze'de ise 16 yıllık abluka nedeniyle insanlığın İsrail tarafından ayaklar altına alındığını söyledi.

Patel, "İsrail şimdi de Gazze'deki Filistinlilerin suyunu, gıdasını ve elektriğini kesecek. Bu İsrail, İngiltere hükümeti tarafından destekleniyor. Bu hükümeti tarih unutmayacak." diye konuştu.

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırılar nedeniyle ölenlerin sorumlusunun ayrımcı politikaları olan İsrail olduğunu kaydeden Patel, uluslararası kamuoyunun İsrail'e bu politikalarını sona erdirecek baskıyı yapması gerektiğini dile getirdi.

Savaşı Durdur Koalisyonu'ndan Lindsey German da konuşmasında uluslararası kamuoyu ve uluslararası medyayı eleştirdi.

Filistin'le dayanışma eylemiyle aynı anda İngiltere Başbakanlığının bulunduğu Downing Sokağı'nda çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailliler için anma töreni düzenlendiğini söyleyen German, "Bugün tüm medya, Downing Sokağı'ndaki anmayı yazacak. Bakanlar ona katılacak. Ama burada daha büyük bir gösteri var." diye konuştu.

German, uluslararası kamuoyunun İsrail'i haklı çıkarma gayreti içinde olduğunun da altını çizerek "Bu çatışma bir anlık bir karşılaşma değil. İki eşit tarafı olan bir çatışma değil. İsrail çok daha üstün bir konumda." dedi.

Bazı ülkelerin İsrail'deki büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının İsrail'in Filistin işgalini destek anlamına geldiğini belirten German, "Orta Doğu ve Filistin'in hem barışa, hem adalete hem de eşitliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İsrail bayrakları taşıyan bir grubun eylemin düzenlendiği Kensington bölgesine gelmesiyle iki grup arasında gerginlik yaşandı. Polis, İsrail bayrakları taşıyan grubu bölgeden uzaklaştırdı.

Hayatını kaybeden İsrailliler için Başbakanlık önünde anma töreni

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemle aynı anda Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda da çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailliler için anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Hahambaşı Ephraim Mirvis, Devlet Bakanları Robert Jenrick ve Tom Tugendhat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tugendhat, törende yaptığı konuşmada, İngiltere'nin İsrail'e olan desteğinin çatışmalarına ardından iki katına çıkacağını kaydetti.

Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Jenrick de konuşmasında ülkedeki her bir Yahudi vatandaşın çatışmalarda bir yakınının bulunduğunu ifade ederek, "İngiltere hükümeti acınızı paylaşıyor, her yas tutanla yas tutuyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.