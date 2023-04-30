Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de, Millet İttifakı liderleriyle beraber Türkiye için birlikte mücadele verdiklerini belirterek, "İktidar olduğumuzda 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de, Millet İttifakı liderleriyle beraber Türkiye için birlikte mücadele verdiklerini belirterek, "İktidar olduğumuzda 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak. Dışarıya götürdükleri 418 milyar doları parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim, endişe etmeyin. 'Parayı nasıl getireceksin?' diyorlar. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına 'Evet' dememiştir. Hukuk ve adalet içinde, çalınan paraların tamamını getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluştu. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitinge eşlik etti.

Meydanda toplanan kalabalığın pankartlarını da okuyan Kılıçdaroğlu, "Bu ampul çok yakıyor, 14 Mayıs'ta aboneliği kapatalım, diyorlar, kapatacağız. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bunu bitirmek iktidarın temel görevlerinden birisidir. Bunun için üretmek, üretirken harcadığı alın terinin karşılığını vermek gerekiyor. Her evde huzur, her evde bereket olacak. 5'li çetelere çalışmayacağız ve üreteceğiz, kazanacağız. Bu güzel ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz" ifadelerini kullandı.