Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarla bir araya gelmek için Erzincan'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Olay yerinden ilk kareler: