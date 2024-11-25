Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlarla mücadelenin daha sıkı devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Öncelikle maarif davalarımızın öncüleri olan öğretmenlerimizin dün kutladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum. 23 Kasım'da sevgili öğretmenlerimizle bir araya geldik hem de 20 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Aşkla görev yapacağına inandığım yeni öğretmenlerimizi tekrar vazifelerinde tebrik ediyorum. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Eğitim öğretimde değişime ve yeniliğe direnmek bizatihi hayatın kendisine direnmek manasına gelir.

"SABOTAJLARA MARUZ KALIYORUZ"

Ülkemizde kendini hala 1940 şartlarında gören, eğitimi bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor. Bu çevrelerin engellemelerine, sabotajlarına maruz kalıyoruz. Milletçe hepimizin geleceğini ilgilendiren siyasi tartışmaların, ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır. İnsanı merkeze alan yeni modelimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kolaylaştıracaktır. 20 milyon öğrencimizin en iyi eğitim öğretimi alması, imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak hizmet alması için üzerimize düşeni yapacağız. Tüm öğretmenlerimize emekleri, fedakarlıkları sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"SON 22 YILDA ÇOK KAPSAMLI REFORMLARI DEVREYE ALDIK"

81 vilayetimizde sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfı'nın Asya'dan Avrupa'ya yayılan okullarında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet'te şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye bizim hükümetlerimiz döneminde şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi kazanımlar elde etmiştir.

Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadır. Son 22 yılda çok kapsamlı reformları devreye aldık. Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz. Nice yanlış uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir. İnşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz.

"İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKASINA EN GÜÇLÜ TEPKİYİ VEREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in başlattığı saldırılar Lübnan, Suriye ve diğer bölge ülkelerini de içine alacak şekilde genişliyor. Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı ve tehlikeli savaş 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak İsrail'in saldırgan politikasına en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona yaklaşan yardım miktarıyla ilk sırada yer alıyoruz. İsrail'le ticareti tamamen keserek 9,5 milyarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık.

"İSLAM DÜNYASI İSRAİL'E KARŞI TEK YÜREK OLMALI"

İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek yürek tek bilet olması için yoğun gayret gösteriyoruz. İnsanlığımızın sınandığı imtihan günlerinde Filistin halkına kardeşlik görevini yerine getirmemizin gayretindeyiz. Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız. 50 bin masumun kanı üzerinden oy hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

"FİLİSTİN ÖZGÜRLEŞİNCEYE KADAR KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

14-28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı söylemlerin hesabını versinler. Bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptığından kat be kat fazladır. Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin özgürleşinceye kadar tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Riyad'ta düzenlenen zirvedeki konuşmamızda dik ve dirayetli duruşumuzu çok güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Ülkemizin attığı adımlardan, yardım çabalarımızdan sitayişle bahsedildi.

Bakü'de de İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Türkiye'nin bu mücadelede attığı adımları anlattık. Her iki zirvede pek çok hükümet ve devlet başkanıyla görüşmeler yaptık. 14 Kasım'da ülkemize resmi ziyarette bulunan Katar Emiri ile görüşmemizin ana konusu ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Gazze ve Lübnanlı kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılardı. Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen G-20 liderler zirvesinde İsrail'in işgal ve istila politikasının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için oluşturduğu tehdidi muhataplarımıza izah ettik.

"TÜRKİYE'Yİ HAKSIZCA ELEŞTİRMEK KÖTÜ NİYETİN GÖSTERGESİDİR"

Tüm bunlar apaçık ortada iken Türkiye'yi haksızca eleştirmek bir hassasiyetin değil kötü niyetin göstergesidir. Her Filistinli kardeşimizin acısı herkes gibi bizim de yüreğimizi dağlıyor. Bombaların altında can veren kardeşlerimizin dramı herkes gibi bizi de hüzünlendiriyor. İsrail'e verilen koşulsuz destek herkes gibi bizi de öfkelendiriyor. BMGK'dan uluslararası medya kuruluşlarına kadar şahit olduğumuz ikiyüzlülük herkes gibi bizim de umutlarımızı kırıyor. Yılmadan, siyonist lobinin baskılarına teslim olmadan, kimseden çekinmeden, korkmadan Filistin halkına ve Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.

"NETANYAHU İÇİN ÇEMBER GİDEREK DARALMAKTADIR"

Sabreden zafere ulaşır. İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda feraha, barışa, huzura kavuşacak, zalimler kaybedecek kazanan Filistin davası olacaktır. Soykırım suçluları döktükleri kanların hesabını mutlaka verecektir. Netanyahu ve eski savunma bakanı hakkında tutuklama emri çıkarılması bu yönde atılmış çok cesur adımdır. Netanyahu ve çetesi için çember giderek daralmaktadır. Kararı uygulamakla yükümlü ülkelerin çoğunun destek beyan etmesini bu bakımdan takdire şayan buluyoruz. Türkiye olarak ceza mahkemesinin aldığı cesur kararı destekliyoruz.

"DOĞAL GAZDA 3,5 MİLYON HANEMİZİN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

İstanbul Enerji Forumu sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. Enerjide tam bağımsız ülke hedefimiz bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyor. Maden ihracatımızı 7 kat artırarak 2023 yılında 5,7 milyar dolara çıkardık. 2024 yılında bor ürünlerinden yüzde 97'si ihracat olmak üzere toplam 1,3 milyar dolar satışı yakalayacağız. Doğalgazda 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılıyoruz.

"GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM MİKTARI 57 BİN VARİLE YÜKSELDİ"

Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz bölgelerde petrol arama, sondaj çalışmalarımız sürüyor. Gabar'daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı 57 bin varile yükseldi. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Şu an günlük ürettiğimiz petrol miktarı 155 bin varili geçmiştir. Son 1 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde 11 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önledik.

"ÜLKEMİZİN 70 YILLIK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Ülkemizin 70 yıllık hayali olan nükleer enerji Akkuyu Santrali projemizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Devreye girdiğinde inşallah Türkiye'nin elektrik ihtiyacını yüzde 10'unu temin edecek, Rusya-Ukrayna sebebiyle artan enerji ve emtia fiyatlarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldık. Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği kapsamında hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovat saat destekleme yapıyoruz. Bu sene içinde 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı yapıyoruz. Bir taraftan enerjide yeni atılımlar gerçekleştirirken diğer taraftan da sosyal devlet vasfımızın gereğini ifa etmeye çalışıyoruz.

"BİZİM HALKIMIZDAN GİZLİMİZ, SAKLIMIZ YOKTUR"

Çalışma ve sosyal güvenlik, içişleri, savunma ve güvenlik meselelerine kadar pekçok konuyu değerlendirdik. Bakanlıklarımızın bütçelerine ait değerlendirmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Bizim halkımızdan gizlimiz, saklımız yoktur. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Hükümetlerimizin alamet-i farikası şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmuştur. Türkiye'nin ufkunu açan, yolunu aydınlatan, millete ve memlekete hayrı dokunacak her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz.

Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp terör estirilmesine de hiçbir surette eyvallah etmeyiz Meclisimizden yansıyan sahneler hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek Gazi meclisimizin milletimizin gözündeki konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum.

"DEVLET KADROLARI ÇALIŞAN HERKESİN GÖREVİ HALKA EN İYİ HİZMET ETMEKTİR"

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi eğitim, sağlık, gıda gibi alanlar başta olmak üzere vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunacak şekilde devam ediyor. Hizmet veren her kurumun denetim konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyet kamuoyumuzun malumudur. Kim olursa olsun hiç kimse hukuktan, nizamdan, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetleri yerine getirmekten azade değildir. Devlet kadroları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi halka en iyi hizmet etmektir. Bütün vatandaşlarının emrindedir. Millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suistimal etmenin hiçbir mazereti olamaz.

"YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINZDA CEZALARI ARTIRIYORUZ"

Bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamaha ile yaklaşamayız. Bir süredir çokça şikayet aldığımız yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımlara cezaları artırıyoruz. Ateşli silahlarda düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Her iki hususta kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecektir."