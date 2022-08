İzmir haberi | AK Parti İzmir'de 'Türkiye'nin Kazanımları ve 2023'ün Önemi' programı Konak'tan başladı

Ak Parti İzmir Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı'nın 30 ilçede düzenleyeceği ve ilkinin Konak'tan başladığı ' Türkiye'nin Kazanımları ve 2023'ün Önemi' programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu millet gelişi güzel oy vermez. İş yapmayan, vizyonu olmayan kimseye egemenlik hakkını teslim etmez. Referansı güçlü olana oyunu verir ve referansı en zengin, en güçlü, en kapsayıcı tek parti AK Parti'dir" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "20 yıldır milletimizle gönülden gönüle köprü oluşturduk. Önümüzdeki 20 yıllarda bu köprüleri devam ettireceğiz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı'nın hazırladığı ve 30 ilçede düzenlenecek olan ' Türkiye'nin Kazanımları ve 2023'ün Önemi' konulu programın ilki Konak'ta düzenlendi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un konuşmacı olarak yer aldığı programa AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, MKYK üyesi ve Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşler Ege Bölge Koordinatörü Mehmet Nil Hıdır katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı video konferansla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise telefonla programa bağlandı.

Video konferansla programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023 seçimlerine 10 aylık bir süre kaldı. Zaman hızla akıyor. Seçimler, demokrasinin en önemli aracı. Millet iradesi, somut olarak seçimlerde ortaya çıkar. Seçime doğru, yarış içinde bulunan siyasi partiler, seçim hazırlıklarını yaparken, aziz milletimize, referansıyla konuşacaklar. Buradan bakınca, referansı en zengin, en güçlü, en kapsayıcı tek parti AK Parti'dir. Siyasetin temelinde insan ilişkilisi, iletişim var. Milletimiz ile çok sıcak iletişim kuracağız geçmişte olduğu gibi. Milletimizin gönlünde yer etmeyen hiçbir söylemin faydası yok. Bu bakımdan bizim tecrübemiz çok fazla. 3 Kasım 2002'den bu yana hem genel hem yerel hem referandum hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri AK Parti'nin öncülüğünde tamamlanmıştır. Bu millet gelişi güzel oy vermez. İş yapmayan, vizyonu olmayan kimseye egemenlik hakkını teslim etmez. Sezgileri güçlüdür. Elbette ki bugünlerde sorunlarımız var. Yok değil, hayat pahalılığı var. Ama biz nice sorunları aştık. Yürüyüşümüzü güçlü bir şekilde, siyasetimizin temelinde millet demek suretiyle, 20 yıldır her alanda kıyasıya büyüttük, geliştirdik. Bugün de yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Milletimize siyaset yapmak için yola çıktık. AK Parti; Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletin hukukunu korumak, insanımızın önündeki engelleri ortadan kaldırmak, hayat standartlarını yükseltme ve refah seviyesi artırmak için bir araya geldi. AK Parti'nin güçlenmesi ile Türkiye büyüdü. Türkiye büyüdükçe AK Parti güçlendi. Siyasette durduğumuz yer milletimizin durduğu yer. Milletimizin basiretine güveniyoruz" dedi.

"Milletimizle gönülden gönüle köprü oluşturduk"

Telefon bağlantısı ile programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise "Gönülden gönüle yapılan programımızı 30 ilçemizin tamamında icra edilecek. 20 yıldır milletimizle gönülden gönüle köprü oluşturduk. Önümüzdeki 20 yıllarda bu köprüleri devam ettireceğiz" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, "Yereldeki CHP, merkez ilçelerde olamazken biz çoktan Kemeraltı'nda, Gıda Çarşısı'nda beraberdik. Yazın güneşte beraber yanıyoruz, kışın yağan yağmurda beraber ıslanıyoruz. Bizim anlatacak çok şeyimiz var. 20 yıldır durmadan, yorulamadan, usanmadan çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izini ile 2023'te, İzmir'de Cumhurbaşkanımızı birinci yapacağız, Türkiye'de Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçtireceğiz. Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Göreve geldiğimiz günden beri söylüyoruz. İlk hedefimiz 2023 işaret fişeğini İzmir'den yakacağız. Yine dedik ki 2024 ise İstanbul ve Ankara'yı tekrar geri alacağız. İlk müjdeli haber İzmir'den gelecek. Allah'ı izni ile 2024'te Büyükşehir başta olmak üzere birçok ilçe belediyesini alacağız. Sizin coşkunuz, heyecanınız, motivasyonunuz en büyük işarettir. Ama durmayacağız, heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve final. Allah'ın izni ile Haziran'da muhteşem final yapacağız. 20 yılda Türkiye'nin altyapısını tamamladık. Yol, köprü, hastane, baraj ve savuma sanayide mili ve yerli. Ama durmayacağız, en önemlisi hem yaptığımız icraatlerdeki kazanımları kaybetmemek hem de demokratik ve özgürlük alanındaki kazanımlarımız için seçimleri kazanmak zorundayız" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Bu siyaset gönülden yapılacak bir şey. Bu dava, herkese eşit mesafede hizmet eden bir parti. 2023'e sizlerle hazır olduğumuzu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü ayrımcılığı ayak altına aldık"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de "Biz Konak olarak şunu unutmuyoruz. Konak olarak haykırıyoruz. Unutmamak lazım. Sen AK Parti'sin, sen umudun ta kendisisin. Sen mazlumlara umutsun. İşte bunu unutmamak lazım. Teşkilatlarımızla beraber meydanlardayız. Bizlerin hiçbir zaman unutmadığı, dünyada Romanlar adına bir soykırım günü. Kimliklerinden, ten renklerinden dolayı hakim olana benzemedikleri için katledilmiş 800 bin kişiden bahsediyoruz. 2 Ağustos tarihi maalesef acılarla geçen bir gün. Bugün bu kürsüde bir AK Parti vekili olarak bir Roman çocuğu olarak, bir daha asla hiç kimse sırf etnik kimliğinden dolayı faşizme uğramayacak. Bu gücü milletimizden ve Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz. AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana her türlü ayrımcılığı ayaklar altına almış bir partinin mensuplarıyız. Bir daha asla derken, Avrupa her yerde ayrılıktan gayrılıktan beslenirken biz Türkiye olarak bu coğrafyadaki medeniyet anlayışıyla ya doğuştan ya da dinen kardeşiz anlayışını şiar edindik. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü ayrımcılığı ayak altına alırken, 2023'e giderken, bir tek yere güvendik, milletimize. Tek yürek olarak ilk önce 2023'te ardından 2024 de Konak'ın tüm meydanlarında o zeybeğin oynayacağınıza söz veriyor muyuz? İzmir'in en büyük sorunu CHP belediyesinin vizyonsuzluğudur. İş yapma bilmemesidir. Gönüllerinde o aşkın olmaması. Millete verilmiş sözleri yok. İlk günkü aşkla aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir"

MKYK üyesi ve Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşler Ege Bölge Koordinatörü Mehmet Nil Hıdır ise "Gençlerden Allah razı olsun. Onları gördükçe geleceğe dair umutlarımız çok artıyor. Her insanın ailesi var. Ailemize sahip çıkacağız. Ailemize sevgi ve merhamet hakim olacak. Her insanın bir gönül dostu var. Gönülden gönüle dava arkadaşı var. Dava arkadaşımızın hak ve hukukunu asla yere düşürmeyeceğiz. Konak ilçesinin her bir üyesini ziyaret edeceğiz, gönlünü hoş edeceğiz, hal hatır soracağız, varsa ihtiyacını göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir. Hangi partiden olursa olsun bu kardeşlerimize hakkı ve hakikati anlatacağız. Komşumuz olabilir akrabamız olabilir, parti ayrımı göstermeden onlara insanlığımızı, kardeşliğimizi ve gönül dostluğumuzu hissettireceğiz. Ailemize, dava arkadaşımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bizim bileğimizi bükemez" diye konuştu.

2002 öncesi ve 2002 sonrası Türkiye'de yapılan icraatleri ele alan bir sunumu gerçekleştiren toplantının ev sahibi AK Parti İzmir Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ali Aslan, "1999 depremin sonrası millet enkaz altında kalırken kameralar karşısına çıkıp hikaye anlatan bir başbakan ve hükümet vardı. TOKİ, 2002 yılına kadar kayda değer bir konut üretemezken, 2002'den bu yana bir milyonun üstünde konut üretti. Savunma sanayisinde millilik ve yerlilik oranı 2002 öncesi yok denecek kadar azken, 2002 sonrası hamlelerle bugün yüzde 90'lara ulaştı. Yol, köprü, baraj tüm altyapımız tamamlandı. 2002 öncesi ambulans bulunmazken bugün helikopter ve uçak ambulanslarımız hizmette. AK Parti öncesi hastalar, cenazeler hastanede rehin kalırken, AK Parti ile sağlıkta çağ atlandı. Pandemide Avrupa ülkeleri ve Amerika, aşılarını vatandaşlarına para ile satarken Türkiye vatandaşına ücretsiz verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin kazandırdığı demokratik ve ekonomik kazanımları iyi bileceğiz. Onları komşularımıza iyi anlatacağız. Biz iyi bileceğiz ki onlara da doğru anlatımla öğrensinler. Bugünlere kolay gelinmedi" dedi.

"2023'te AK Parti kazanırsa yeni Amerika Türkiye'dir"

Türkiye'nin son 20 yılda başta savunma sanayi olmak üzere kazanımları ile ilgili bir söyleşi gerçekleştiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "İzmir kritik bir yer. İzmir'i kazanırsan Türkiye'yi kazanırsın. Binali başkanımızın zamanında, seçim çalışmasını yakından takip ettim. Fakat maalesef öylesine bir kemikleşmiş bir yapı var ki kıramadık. İşimiz zor ama imkansız değil. Bu dava sizi aştı, AK Parti'yi aştı, Türkiye'yi aştı. Artık ümmetin davası haline gelmiş durumda. Bakın 2023'te AK Parti kazanırsa yeni Amerika Türkiye'dir. Eğer AK Parti kaybederse, zamanla savunma sanayi gibi ülkenin tüm kazanımları uzun vadede yok edilecek. Oy verirken sadece 2023'ü değil 2071'in, çocuklarınızın geleceğini oylandığınızı unutmamak lazım" ifadelerini kullandı. - İZMİR