İzmir'deki 'Bağımsızlık Seferberliği Projesinde' pilot ilçe 'Konak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeşilay tarafından İzmir'de düzenlenen 'Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Toplantısı / Kuvayımilliye'nin İzinde' konulu toplantıya katıldı. Bakan Yerlikaya, kabine döneminde ülke, Ege Bölgesi ve İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları rakamlarını da paylaşırken, proje kapsamında pilot ilçe olarak Konak'ta çalışma yürütüleceğini duyurdu.

Yeşilay tarafından düzenlenen 'Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Toplantısı / Kuvayımilliye'nin İzinde', İzmir İktisat Kongresi Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Muğla Valisi İdris Akbulut, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeşilay Genel Müdürü Mehmet Dinç, İzmirli öğretmenler ve veliler katıldı.

Zehir tacirlerine 96 bin 568 operasyon, 72 bin 229 tutuklama

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, projenin önemine vurgu yaparak, 'Bağımsızlık Seferberliği' hareketinin sağlıklı bir toplum inşa etmenin öncüsü olacağını söyledi. Bakan Yerlikaya, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Yeşilay'la beraber, İstanbul'da, 'Bağımsızlık Seferberliği' hareketini, büyük bir coşkuyla başlatmıştık. Bugün de İzmir'de aynı coşkuyla, "Ege Bölgesi için Seferberlik Hareketi'ni başlatıyoruz. Bağımsızlık seferberliğinin amacı çok açık ve net: Gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan korumak. Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde, bağımlılıkla mücadelede duyarlılığı artırmak, bağımsız yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve sağlıklı bir toplumu inşa etmek. Uyuşturucuyu, 'küresel bir felaket' olarak görüyor, milletimizin değerlerine, huzuruna ve geleceğine kast eden bir ihanet olarak değerlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası çapta zehir tacirliği yaparak geleceğimizi hedef alan, uyuşturucudan kazandığı kirli paraları aklayarak, milletimizin alın terine göz diken, organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Zehir tacirlerine yönelik bu kabine dönemimizde, ülkemiz genelinde 96 bin 568 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucunda, 72 bin 229 şahıs tutuklandı. 34 bin 555 şahsa ise adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde 200 tondan fazla uyuşturucu, 198 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı madde, 274 milyon kenevir kökü ele geçirildi. Ege Bölgesinde ise zehir tacirlerine yönelik, Bu kabine dönemimizde; 13 bin 413 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucunda,9 bin 837 şahıs tutuklandı. 4 bin 434 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 tonun üzerinde uyuşturucu, 12.5 milyona yakın uyuşturucu ve uyarıcı madde, 113 bin 632 kenevir kökü ele geçirildi" dedi.

İzmir'de 6 bin 897 operasyon, 2 bin 708 tutuklama

Kabine dönemlerinde İzmir'de gerçekleştirilen operasyonların sayısını da veren Bakan Yerlikaya, "İzmir'de de zehir tacirleriyle cansiperane mücadele ediyoruz. Bu kabine dönemimizde, İzmir'de, 6 bin 897 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 5 bin şahıs tutuklandı. 2 bin 708 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu kabine dönemimizde, 31'i uluslararası, 37'si ulusal, 34'ü bölgesel ve 189'u yerel olmak üzere uyuşturucu suçu işleyen toplam 291 suç örgütünü çökerttik. 70'i kırmızı bülten, 34'ü kırmızı difüzyonla aranan toplam 104 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bu rakamlar, ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemek için ne kadar kararlı bir duruş sergilediğimizin göstergesi. Durmadan, duraksamadan, en ufak bir taviz dahi vermeden, zehir tacirlerine hayatı dar etmeye, sokaklarımızı ve mahallelerimizi sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" sözlerine yer verdi.

'NARVAS' projesiyle 38 bin 78 kişiye narkotik suçlardan işlem

NARVAS projesine konuşmasında yer veren Yerlikaya, "Özellikle gençlerimiz ve anneler olmak üzere, kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyoruz. "Narko Rehber, Narko Göçmen, Narko Kaan, Narko Tır, Narko Gençlik, Narko Fotoblok, Narko Nokta ve Narko Yarışma" gibi projelerle bugüne kadar yaklaşık 19 milyon vatandaşımıza eğitim verdik. Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında; bugüne kadar yaptığımız 38 bin 340 faaliyet sonucunda, 2 milyon 470 bin 564 anne ve anne adayına ulaştık. Yeşilay'ımızla iş birliği içinde yaptığımız 545 faaliyette ise; 29 bin 438 anne ve anne adayıyla bir araya geldik. NARVAS, yani Narkotik Vaka Analiz Sistemi uyuşturucu ile mücadelemize büyük katkı sağlıyor. 112 Acil Merkezi ve UYUMA Uygulaması vasıtasıyla vatandaşlarımızdan gelen Narkotik ihbar ve bildirimlerini analiz ediyoruz. Analiz ettiğimiz veriler neticesinde suç haritaları oluşturuyoruz. Riskli bölgeleri tespit ediyor, NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS Projesiyle bugüne kadar; 197 bin 344 ihbar aldık. 12 milyonu aşkın şahsın sorgulamasını gerçekleştirdik. 32 bin 494 olaya müdahale ettik. 38 bin 78 kişiye narkotik suçlardan işlem yaptık" diye konuştu.

"Trafikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Trafikle ilgili, devrim niteliğinde, 36 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Uyuşturucunun yanında, kumar ve yasa dışı bahis de aileleri yıkan, maddi çöküşleri derinleştiren, ruhsal çöküntülere yol açan bir başka bağımlılık türü. Dünya Sağlık Örgütü, kumar bağımlılığına bağlı şiddet olaylarında aile içi çatışmaların yüzde 60 arttığını, bireyin iş ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerinin kademeli olarak yok olduğunu vurguluyor. Yani kumar; sadece para değil, insan ilişkilerini ve aileleri de kaybettiriyor. Siber devriyelerimiz gece gündüz demeden denetim ve takip faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kabine dönemimizde, ödeme, bilişim ve yasa dışı bahis suçlarına ilişkin, 5 bin 336 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 8 bin 130 şahıs tutuklandı. Trafikte ise bağımlılığın bedeli çok daha ağır. Denetimlerimiz sonucu, bu kabine dönemimizde: 552 bin 831 sürücüye alkolden, 10 bin 182 sürücüye uyuşturucudan işlem uyguladık. 529 bin 327 sürücünün alkol nedeniyle, 8 bin 350 sürücünün uyuşturucu nedeniyle ehliyetine el koyduk. 2025 yılı itibarıyla da tablo ciddi: Yılın ilk 5 ayında, 104 bin 406 sürücüye alkolden, bin 600 sürücüye uyuşturucudan işlem yapıldı. 98 bin 902 sürücünün ehliyetine alkol, bin 936 sürücünün ehliyetine ise uyuşturucu nedeniyle el konuldu. Biliyorsunuz; trafikle ilgili, devrim niteliğinde, 36 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırladık. Bu teklifimiz, önceki gün Meclis Komisyonundan geçti. Şimdi, Gazi Meclisimizin onayına arz edilecek. Diyebilirim ki, 'Trafikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Bir sürücü alkollü araç mı kullandı? 25 bin lira para cezası ödeyecek ve sürücü belgesi 6 ay geri alınacak. 5 yıl içinde, 2. kez alkollü mü araç kullandı? Cezası 50 bin lira ve sürücü belgesini 2 yıl geri alacağız. 3.'sünde? Para cezası 150 bin lira. Sürücü belgesini 5 yıl geri alacağız. Uyuşturucu etkisinde mi araç kullandı? 150 bin lira para cezası ödeyecek bu sürücü ve sürücü belgesini iptal edeceğiz. Geçen yıl günde, 17.4 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. Bunu kabul edemeyiz. Trafik kazalarını önlemek için, ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

'Pilot ilçe Konak'

İzmir'deki bağımsızlık seferberliği projesinde pilot ilçenin Konak olduğunu duyuran Bakan Yerlikaya, "Konak'ta 113 mahalleye, 20 bin haneye, toplam 80 bin vatandaşımıza ulaşacağız. Mahalle temelli önleyici faaliyetler ve aile odaklı destek programlarıyla bağımlılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kamu personellerine, ailelere bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenleyeceğiz. Kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri ile de bağımsız yaşam bilincini destekleyeceğiz. Bu mücadeleyi, esnaflarımızla, muhtarlarımızla, öğretmenlerimizle, imamlarımızla, kanaat önderlerimizle birlikte, hane hane, sokak sokak, mahalle mahalle yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.

"Çalışmaların hız kazanması için ilimizde düzenleniyor"

Tüm bireylerin bağımlılık konusunda mücadele etmesi gerektiğini ifade eden İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bağımlılık konusu sadece ülkemizin değil, tüm insanların karşılaştığı en büyük belalardan birisi. Bununla ilgili herkesin her alanda mücadele etmesi temel görevi. Yeşilay'ın yürüttüğü çok önemli çalışmalar var. Geçen yıl bakanımızın desteğiyle çalışmalar önemli bir kampanyaya dönüştü. Çalışmaların hız kazanması için ilimizde düzenleniyor" diye konuştu.

"Yeşilay en fazla İzmir'de var olmalı"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, madde bağımlılığına karşı verilen mücadeleye dikkat çekti. İnan, bağımlılıkla mücadelede güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, bu yükün yalnızca kolluk kuvvetlerinin omuzlarına bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. İnan, "İzmir'de valiliğimizin, emniyetimizin, kolluk kuvvetlerimizin takdire şayan çalışmaları var. Rakamlar önemli ölçüde düştü. Ancak özellikle yerel yönetimlerin bu mücadelede daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Yeşilay'ın en fazla var olması gereken şehir emin olun İzmir'dir" dedi. İzmir'in ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunun altını çizen İnan, "Şehrimizin üçte ikisi kentsel dönüşüme muhtaç durumda. Eğer biz buraları dönüştürmezsek, gündüz başka amaçlarla kullanılan sokaklar, gece maalesef o kötülüklerin üreme alanına merkezi haline dönüştüğüne şahidiz. Bu, bu şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Başta benim evladım sizlerin evladı olmak üzere herkesi ilgilendiriyor. Aile Bakanlığımız sağlık bakanlığımız bu konuda destan yazıyor ama biz bu konuyu asli şekilde bu şehirde tamamlayacaksak, bu şehirde yaşayan herkesin başta sivil toplum kuruluşlarımızın tavır alması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

"Çok büyük bir mücadele hareketi başlatacağız"

Toplantıda söz alan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, "En temel meselemiz önleme çalışmalarımız. İzmir'de çok büyük bir mücadele hareketi başlatacağız. İzmir'le beraber Ege'nizin diğer bağımlılık problemini kökten söküp atmaya kararlı bir şekilde mücadelemizi yürütmüş olacağız. Türkiye bağımsızlıkla mücadele eğitim programımızı dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayacak şekilde her yıl 10 milyon öğrencimize 3 milyon Ege'de yapılandırılmış şekilde anaokulundan, üniversiteye kadar uyguluyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 417 bin katılımcı ile Türkiye'nin içinde en çok katılımlı programını gerçekleştirmiş olduk. Uluslararası karikatür yarışmamızda 69 ülkeden 12 bin 220 eser şimdiye kadar katıldı ve sanatın gücüyle bağımlılıkla mücadele etmeyi de çalışmalarımızın arasına katmış oldu. Şimdiye kadar 26 bin 881 öğrencimiz münazara yarışmamızda katıldı. Bir de sporu da insanların dünyasına sokmak ve bağımlılıktan kurmak ve spor gücünü de kullanmak anlamında yaptığımız bir sürü çalışmanın yanına istek kurulumumuzu da koyduk. İzmir'imizde 2 tane bağımsızlıkla mücadele merkezimiz var. İzmir'imizde sayısını da artıracağız. Bugün 15 yaş üstü 400 milyon insan alkol bağımlı problem yaşıyor. Dünyada alkol bağımlılığıyla alakalı ölümler en çok 20-30 yaş arasında oluyor. Dünya genelinde 1,3 milyar bütün bağımlı var" dedi. - İZMİR