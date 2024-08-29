İZMİR CHP Genel Başkanı Özel, Dikili'de konuştu

İZMİR DİKİLİ'YE GEÇTİ; MELEK MOSSO KONSER VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programının ardından İzmir'in Dikili ilçesindeki 'Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali' açılışına katıldı. Açılışa Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve CHP il ve ilçe başkanları, milletvekilleri katılım gösterdi. Açılış, konuşmaların ardından sanatçı Melek Mosso'nun konseri ile devam etti. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçen sene Dikili'de yaptığım konuşmadan sonra benim genel başkan adayı olmam ile birlikte kamuoyu 'ilk adım Dikili'de atılmıştı, çoban ateşi Dikili'de yakılmıştı' dedi. Doğrudur o ilk konuşmaydı. Önemli bir konuşmaydı. Orada beni çok seven, çok değerli insanlar, yüreklerindeki büyük bir üzüntüye rağmen nezaket alkışı yapıyorlardı. Ben de onlara ne kadar iyi insanlar olduklarını ama ne kadar zor bir durumda olduğumuzu ve bir çare bulmamız gerektiğini açık yüreklilikle ifade etmiştim" dedi.

'OSMAN ÖZGÜVEN'İ BURADAN MİNNETLE ANIYORUM'

'Benim için ilk adım Dikili'de atıldı derken bu festivalin ilk olanı 1986 yılına gitmek gerekir' diyen Özel, "Ben 11- 12 yaşında henüz ortaokula giden bir gençken, çocukluktan gençliğe geçen birisiyken sevgili kardeşim Barış'la birlikte o ilk ve ikinci festivali büyük bir merakla ve ilgiyle takip ediyorduk. Daha öncesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda ve kız meslek lisesindeki sınıflar, öğretmenlerin ailelerinin tatil yapması için bir nevi pansiyonlaştırılıyordu. Annem ve babamla birlikte biz de oraya geliyorduk. Sonra Dikili'yi çok sevdik burada bir apartman dairemiz oldu. Şimdi de yine yakın bir yerde bir başka apartman dairesinde annem, babam bütün bir yaz boyunca sizlere emanet. O günlerde İzmir Anadolu Lisesi'nde yatılı okuyordum. Tahminen 3'üncü festivalden itibaren yatılı okul arkadaşlarımın kurduğu çadırda kalarak 10- 20 kişi Dikili Festivalini takip etmeye başladık. Burada bir ismi anmadan geçmek vefasızlık olur. 1980 darbesinden sonra Türkiye'de herkes sinmiş, susmuş, bastırılmış ve demokrasi nefes alacak bir boşluk, bir delik, bir pencere ararken, o pencereyi Dikili'den bütün Türkiye'ye açan Osman Özgüven'i buradan minnetle anıyorum. Çamlar altında, Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la, Ali Silmen'le tanıştıysam Osman Özgüven sayesindedir" diye konuştu.

'İLK İLÇE MİTİNGİNİ DİKİLİ'DE YAPMIŞTIM'

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Gonca Ezgi kafesinde, sosyalist Enternasyonel'in temsilcilerini Türkiye'deki en etkin sol siyasetçilerle birlikte dinlediysem ve düşünce, yapım babamın, annemin, ailemin, öğretmenlerimin katkısı çok büyüktür ama bir sosyal demokrat, sol görüşe sahip bir genç olduysam, sendikal mücadeleye saygı duyduysam ve sınıfların birbiri üzerine egemenlik kurmadığı sınıfsız bir toplumu özlediysek, hep birlikte üretmeyi hep birlikte paylaşmayı, kimsenin kimseyi ezmemesini hiçbir özgürlüğün engellenmemesini benimsediysek hepsinde Dikili'nin payı vardır. 31 Mart'ta ilk ilçe mitingini de Dikili'de yapmıştım. İzmir'de birileri 31 Mart'ta Türkiye'de felaket, İzmir'de rezalet beklerken, biz 31 Mart'ta 31 belediye başkan adayı gösterdik. Sizler Cumhuriyet Halk Partili 29 belediye başkanını seçtiniz. Bugün İzmir'de 29 kişide, 28'i ilçe belediye başkanı, biri büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 29 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. Kadınların çantasında birer anahtar var. O anahtarlar belediye kapısının ya da kasasının anahtarı değil ilçenin ya da İzmir'in altın anahtarı da değil. O anahtarlar Atatürk'ün partisinin, Cumhuriyetin 2. yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Bunun için hem belediyeciliğin temel hizmetlerine en iyi şekilde yapacaklar hem bugünkü büyük, yakıcı ekonomik krizde vatandaşlarımıza sahip çıkacak, sosyal politikaları hayata geçirecekler hem de kültür ve sanatın, sanatçının, düşün insanlarının ve onların verdikleri bilgilere, emeklere, ekmek kadar su kadar değer veren siz İzmirlilerin beklentilerinin tamamını karşılayacaklar. Ben kendilerine güveniyorum. Onlardan tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını ve önümüzdeki seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının önünü açmalarını bekliyorum."

'BİRİLERİ TARAFINDAN YAŞAM BİÇİMİNE, TERCİHLERE MÜDAHALE EDİLİYOR'

Türkiye'de konserler ve festivallerin iptal edildiğini belirten Özel, "Birileri tarafından yaşam biçimine, tercihlere müdahale ediliyor. Biz 30- 38 sene önce burada 141- 142'yi 146'ncı maddeyi 130'uncu maddeyi konuşuyorduk. 40 sene olacak halen düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü üzerinden birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Suavi konserinin gözü dönmüş bir grubun protestolarına ve bir başka konser de ondan korkup, kaygılandığı için iptaline neden oldu. Suavi'nin evine gittim. 'Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Eğer senin bir konserine bir kez daha böyle bir tehdit olursa o zaman ben ne yapacağımı biliyorum' dedim. Şimdi Suavi'nin 30'u akşamı Aydın'ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor. O konserin iptal edilmesi için baskı yapıyorlar. O gece, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir fuarını açılışının ardından İzmir İl Başkanımız bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte Çine'ye Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye'yi korkunun, baskının altında ezmeye çalışanlara, emekçiyi, sanatçıyı, gençleri ezenlere de şunu söylüyorum; Kibriniz yetti. Kimseye yukarıdan bakmayın. Kimseyi karınca gibi görmeyin. O karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin bütün ilçelerini Dikili yapana kadar, Dikili gibi iyi yönetilen özgürlüklerin hakim olduğu, kardeşliğin, barışın, huzurun kenti yapana kadar hep birlikte çalışacağız" ifadesine yer verdi.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,