Sakarya Milletvekili Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği gerekçesiyle ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk açıklama geldi. Dikbayır, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." ifadelerini kullandı. Dikbayır perşembe günü Meclis'te basın toplantısı düzenleyecek.

İyi Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı ilk açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi. Dikbayır, perşembe günü TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

DİKBAYIR HAKKINDA İHRAÇ KARARI

İyi Parti'de geçtiğimiz haftalarda Ümit Dikbayır krizi yaşandı. Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkisi olduğu ve partideki eski kadın çalışanı taciz ettiği öne sürülen Sakarya Milletvekili Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Dikbayır'ın durumunu görüşen Disiplin Kurulu kararını verdi. İyi Parti'den yapılan açıklamada, ""Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." denildi.

DİKBAYIR: SADECE PARTİYİ BASINDA YIPRATMAKTAN DOLAYI İHRAÇ KARARI ALMIŞLAR

İhracın ardından Dikbayır'dan ilk açıklama geldi. Dikbayır, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." ifadelerini kullandı. Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti.

İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" demişti. Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, daha önce aldığı istifa kararından vazgeçmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu. Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istemişti. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söylemişti. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirmişti.

TACİZ İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazdı. Saymaz, bu olayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "fuhuş oteli işleten emniyet müdürü" iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürdü.