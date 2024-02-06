İstifa protestoları sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında Hatay'daki anma etkinliğinde gerilim tırmandı. Hatay halkı, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı protesto etti. "İstifa" sloganlarıyla karşılaşan Savaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Yarın saat 15.00'te Hatay'ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.

KALABALIĞIN ARASINDAN GÜÇLÜKLE ÇIKABİLDİ

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremin birinci yılında anma etkinliğinde bir araya gelen Hatay halkı tarafından "istifa" sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Lütfü Savaş kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.

Hatay halkı tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş

PROTESTOLARA YANIT VERDİ: NE YAPARLARSA YAPSINLAR AYRIŞMAYACAĞIZ

Yeniden adaylığı tartışmalara neden olan Lütfü Savaş, bugün ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Savaş, "Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay'da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay'dan değerli değildir. Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Savaş'ın yaptığı paylaşımdaki "Yarın saat 15.00'te Hatay'ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim." ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş

ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Lütfü Savaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza atmış ve "Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel Merkezimizin yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

YENİDEN ADAYLIĞI HATAYLILARIN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR

CHP'den yeniden aday gösterilen ve adaylığı depremdeki ağır yıkım nedeniyle Hataylılar tarafından tepki çeken Lüftü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47,3 oyla seçimleri kazandı. 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa eden CHP'nin Hatay adayı olarak seçimlere girip yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Savaş, son olarak 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Hatay'dan yeniden aday gösterilerek sandıktan galibiyetle çıkmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş

ÖZGÜR ÖZEL, "ÇOK TARİHİ BİR KARAR OLACAK" DEMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, sunucunun "Hatay Belediye Başkanı'nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." yanıtını vermişti.

Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşanmıştı. Yıkımların en çok etkilediği il ise Hatay olmuştu. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya depremde en fazla yıkımın yaşandığı yer olarak kayıtlara geçmişti.

Hatay'da depremin yol açtığı yıkımın havadan görüntüsü