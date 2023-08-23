Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Toplantılarıyla Vatandaşlarla Buluşuyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Geleceğin Şehri Isparta'yı inşa etmeye devam ederken, Mahalle Meclisi Toplantılarıyla vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Isparta'nın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi amacıyla vatandaşlarla yapılan istişare toplantılarında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e çocuk ve gençlerin de ilgisi yoğun olurken, toplantılara gittiği Türkiye'nin ilk milli ve yerli aracı TOGG ile çocukların deneyim yaşamasını sağlıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen son olarak da Muzaffer Türkeş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu, Türkiye'de su sorunu yaşanmaya başlandığını bunun Isparta'da olmaması için vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, şehrin olası bir depreme hazırlıklı olup olmadığı ve bununla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı yönündeki bir soruya da cevap verdi.

Amaçlarının Isparta'nın bir basamak daha ileriye gidebilmesi ve daha yaşanabilir hale getirilmesi olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de "Belediyenin sadece asli görevlerini yapmakla yetinmeyip, tüm halkımızın her türlü ihtiyacını, evinde saçını, tırnaklarını kesecek kadar, kurbanını kesecek, ambulansla gidebileceği yerlere götürebileceğimiz kadar, engelliyse engelline mani olan her şeyi kaldırabilecek kadar ve bunun gibi daha birçok hizmeti vermek için mücadele eden bir ekibiz. Yüce Rabbim inşallah yapmış olduğumuz bu çalışmaları sizlerle beraber daha iyilerini yapmayı nasip etmesi" dedi.

Vatandaşların su konusuna ilişkin sordukları soruları da cevaplayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye'de son zamanlarda ciddi su problemlerinin ortaya çıkmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde bazı zorlukların yaşanabileceğine işaret etti. Başkan Başdeğirmen, "Kurak bir zaman geçiriyoruz, gölümüzde suyumuz azalıyor. Türkiye genelinde tüm barajlarda hemen hemen bitmeye yakın bir suyumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız suyla alakalı uyarılarda bulundu, Türkiye genelindeki sorundan bahsetti. Suyun en az şekilde kullanabileceğimiz ortamları oluşturmamız gerekiyor. Birçok ilde kısıtlı su verilmeye başlandı, bizler bugünleri yaşamak istemiyoruz. Bu bölgede bahçeli evlerimiz var, sizlerden ricamız bahçeye dikilen 3-4 domates fidanı, marul, maydanozu sulamak için anormal derecede su tüketiyoruz. Lütfen onları yapmayalım, pazardan alalım. Pazardan alsak 100 liralık domates tüketiriz ancak şuna inanın ki, o domatesi bahçemden alayım taze taze yiyeyim diye bin liralık su tüketiyorsunuz. Evet siz suya bin lira vermiyorsunuz. Çünkü biz suyun tonunu bir liradan veriyoruz. Türkiye'de suyun tonu bir lira olan tek il Isparta'dır. Ucuz diye lütfen bunu hor kullanmayalım. Su medeniyettir, su olmayan yere temizlik girmez. Su olan yerde sağlık vardır. Suyu en ucuz şekilde kullanabilmeniz için biz size bunu sunuyoruz. Arabalarımızı yıkamayalım, bahçelerimizde sebze-meyve yetiştirmek için suyun kullanımına dikkat edelim. Bu yıl biraz daha dikkatli olalım" görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin Kahramanmaraş depremine ilişkin yapmış olduğu çalışmalarını yakından takip ettiğini ve ISAK ekibiyle gururlandıklarını dile getiren bir vatandaşın Isparta'nın olası bir depreme hazırlıklı olup olmadığı ve bununla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı yönündeki bir soruya da cevap verdi. Başdeğirmen, "Göreve geldiğimde ilk olarak Isparta'nın tamamının deprem analizi var mı? diye sordum" derken, yaptıkları çalışmaya ilişkin bilgiler verdi. Başdeğirmen, "Bütün inşaatlar kendi zemin etüdünü yaparak inşaata başlıyordu. Bizde Isparta'nın tamamının deprem etüdünü çıkarmamız lazım dedik. 44 mahallenin 440 noktasında etüt çalışması yaptık. Son ilavelerimizle bunu 450 adete çıkardık. Bunun yanında Isparta'ya nereden sel gelebilir, nerede heyelan bölgeleri var bunların da tespitlerini yaptık. Şehrin çeşitli noktalarında 6 adet hendek açarak fay izlerinin incelemesini gerçekleştirdik. Depremle ilgili yapılması gereken en önemli şeylerden biri hangi bölgenin daha sağlam olduğunu öğrenebilmek. Biz bunu öğrendik. Bizim de inşaatların demir donatılarında, statik çalışmalarda o binanın sağlam kalması için yapılması gereken perde betonlar, fore kazıklar, kat yükseklikleri gibi bunların hepsini detaylı bir şekilde çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA