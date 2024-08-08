İmamoğlu'nun Paris'teki İstanbul tanıtımı CHP'nin 'after party'sine dönüştü

Geçtiğimiz aylarda 73 kişilik kafileyle İtalya'nın başkenti Roma'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de"İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlikle adından söz ettirdi.

İKİ GÜN İÇİN 600 BİN EURO ÖDENDİ

İki günlüğüne 600 bin Euro ödenen Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlikte İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etti. İBB bütçesinden karşılandığı öne sürülen etkinlikte ünlü şarkıcı Karsu sahne aldı.

YEMEKLER İÇİN ÖZEL ŞEF TUTULDU

Parti için yemekleri hazırlayacak şef bile özel olarak tutuldu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı. Milyonlarca liranın saçıldığı partinin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

17 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA PARTİDE YER ALDI

İmamoğlu tarafından düzenlenen partiye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı ve eşlerinin de katıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı partide yer alarak eğlendi.

KABAKTEPE'DEN TEPKİ

İmamoğlu'nun günlüğü 300 bin avroya mekan kiralayarak eğlence düzenlemesine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterdi. X hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe şu ifadelere yer verdi; "İstanbullular adına soruyorum: Paris'te 'Palais Galliera' isimli sarayda yer alan 'İstanbul House', iddia edildiği gibi; İBB tarafından haftalık 249.000 Euro'dan mı kiralanmıştır? İstanbul'un kaynakları ile bu mekanda düzenlenen eğlenceler şehrin ve İstanbullular'ın hangi sorununu çözmektedir? Adı geçen mekan; kültürü, sanatı ve tarihi zenginlikleri ile İstanbul'umuzu tanıtmak için mi yoksa bir grup CHPli'nin İBB imkanları ile Paris'te gezip-tozup tatil yapabilmeleri için mi kiralanmıştır?"