İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde, kendisiyle özdeşleşen kol sıvama hareketini aradan geçen 5 yılın ardından Sultanbeyli mitinginde yeniden yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günkü yerel seçimlere saatlere kala son mitingini AK Parti'nin kalesi olan Sultanbeyli ilçesinde yaptı.

"BEN KOLLARIMI SULTANBEYLİ'DE SIVADIM"

2019'daki yerel seçimlerde yaptığı ve ikonikleşen kol sıvama hareketini yeniden yapan İmamoğlu, "Zannediyorsunuz ki kollarımı Beylikdüzü'nde sıvadım. Ben burada iftarı açarken seçimi iptal ettiler ya, ben bu kolları Sultanbeyli'de sıvadım." ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEDEN MURAT KURUM'A YÜKLENDİ

İmamoğlu konuşmasında alandaki kalabalığa seslenip isim vermeden Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yüklenerek, "İşini terk edenler var. İşini terk edip Ekrem'e misafir olmaya gelenler var. Pazar günü sizler görevinizi tam yaparak onlara, 'Gidin işinizin başına' diyeceksiniz. Onlar arkasına bakmadan koşa koşa Ankara'ya gidecek. Öbür seçimi kaybetmemek için çok çalışmaya Ankara'ya gidecekler, yapabilirler mi bilmiyorum, bakacağız." dedi.

AK PARTİ'NİN KALESİ SULTANBEYLİ

İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük ilçelerinden olan 360 bin nüfuslu Sultanbeyli'de, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Partili Belediye Başkanı Keskin, oyların yüzde 59,04'ünü almıştı. Öte yandan CHP'nin o dönemki adayı Ayhan Koç yüzde 15,98, HDP'nin adayı Nihat Akdoğan ise oyların yüzde 10,58'ini almıştı.