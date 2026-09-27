İçişleri Bakanı Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ümraniye'de ziyaretlerde bulundu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırılarına ilişkin, "Bu sene içerisinde Kahramanmaraş saldırısından sonra sosyal medya platformlarında veya birtakım Telegram gibi gruplarda eylem yapacağını belirten, bununla ilgili paylaşımlarda bulunan çocuklardan 2 bin 419 kişiyi gözaltına aldık, 243 tanesi tutuklandı. Onlar da şu anda cezaevindeler." dedi.

Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ümraniye'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Ümraniye Kaymakamlığını ziyaret eden Çiftçi'yi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk karşıladı.

Bakan Çiftçi'ye program kapsamında iki öğrenci çiçek takdim ederken, Çiftçi de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakamlık şeref defterini imzalayan Çiftçi, burada Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

Ardından Ümraniye Belediyesi'ne giden Çiftçi, Belediye Başkanı Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, buradaki ziyaretin ardından Ümraniye AK Parti İlçe Başkanlığına geçti.

"Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 4,5'lik bir azalma olduğunu görüyoruz"

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirdiği ziyaretlere değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, önderliğinde Türkiye Yüzyılı oluşumları çerçevesinde bugün sizlerle bir araya geldik. Buradan sonra da inşallah esnaf ziyaretimizle programımızı devam ettireceğiz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı" programında İçişleri Bakanlığına düşen görevin huzurun yüzyılını inşa etmek olduğunu söyleyen Çiftçi, "Huzurun yüzyılını biz inşa edeceğiz inşallah İçişleri Bakanlığı olarak. Türkiye Yüzyılı bizim vizyonumuz, ortak vizyonumuz ama huzurun yüzyılı da İçişleri Bakanlığının görevi." dedi.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 4,5 azalma olduğunu gördüklerini belirten Çiftçi, "Kişilere karşı işlenen suçlar dediğimiz zaman en önemlilerinden bahsediyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlar da bizim için önemli başlıklardan birisi asayiş suçları başlığı altında. Asayiş suçlarında da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir azalma olduğunu yine memnuniyetle ifade edebilirim." diye konuştu.

Çiftçi, önemli olan hususlardan birisinin de işlenen bu suçlardaki aydınlatma oranları olduğunu kaydederek, "Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 99,4, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 91 oranına ulaşmışız. Bunun manası şu, demek ki işlenen suçların büyük bir kısmı aydınlatılıyor. Hiçbir suç faili meçhul olarak kalmıyor, bir şekilde adalete teslim ediliyor hesap vermek üzere." ifadelerini kullandı.

"Sokak hayvanlarının yüzde 99,6'sını toplamış durumdayız"

Sahipsiz hayvanların toplatılmasına değinen Çiftçi, şunları söyledi:

"Hamdolsun bugün itibarıyla geldiğimiz noktada sokak hayvanlarının yüzde 99,6'sını toplamış durumdayız. Türkiye'de şu anda 81 ilimizden 79'u geçen sene tespit ettiğimiz hedef rakamlara ulaşmış durumda. Şu anda sadece İstanbul'da ve Diyarbakır'da toplamalar devam ediyor. Ekim ayının sonunda sokak hayvanlarının tamamını toplamış olacağız. Bundan sonra çocuklarımız okula giderken, yaşlılarımız camiye giderken, kadınlar sokağa çıktıklarında sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısına uğramayacaklar. İnşallah bu problemi de Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmayı hedefliyoruz."

Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleyi en önemli başlıklardan biri ilan ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve öncülüğünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sürece katkı vermesiyle Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinin belli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Çiftçi, "İnşallah terör de Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmış olacak." dedi.

Çiftçi, "Büyükşehirlerimizde, yurt dışında hatta insanımızın evini, arabasını, iş yerini kurşunlayanlar, onun malına mülküne çökmek isteyenler, tehdit edenler, haraç isteyenler var. Bunları biliyoruz, toplumda hepimiz yaşıyoruz. Bunların çökertilmesi de bertaraf edilmesi de İçişleri Bakanlığımızın önemli konu başlıklarından birisi." diye konuştu.

Bu yıl içerisinde toplam 599 organize suç örgütüne 1675 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Çiftçi, "Bazılarına birden fazla operasyon yaptık ve bunların neticesinde de 14 bin kişi gözaltına alındı, 7 bin kişi de tutuklandı. Bu organize suç örgütleri hafife alınacak örgütler değil. Bunların 19 tanesi uluslararası nitelikte, uluslararası bağlantıları da olanlar. 112 tanesi ulusal çapta faaliyet gösterenler. 120 tanesi bölgesel çapta faaliyet gösterenler ve 348 tanesi de yerel mahiyette olanlar. Bunların hamdolsun büyük bir kısmını çökerttik, çökertmeye de devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bazılarının yakalanacağını düşününce yurt dışına kaçtığını belirterek, geçen hafta 76 kişinin iadesini sağladıklarını, 61'inin Gürcistan tarafından iade edildiğini söyledi.

"Uyuşturucuyla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz"

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Çiftçi, uyuşturucunun sadece Türkiye'nin değil, şu anda dünyanın en büyük problemlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Maalesef geleceğimizi, gençlerimizi tehdit ediyor. Biz uyuşturucuyla mücadeleyi de yeni nesil organize suç örgütlerinden sonra ikinci sıraya almıştık. Bununla ilgili de çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede bu yıl içerisinde toplamda 40 bin operasyon yaptıklarını, bunun neticesinde 33 bin 750 kişinin tutuklanmasına vesile olduklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak bu noktada uyuşturucuyla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Yaptığımız operasyonlar neticesinde de bu yıl toplamda 37 ton uyuşturucu madde, 99 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu verdiğim rakamlar bu işin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını da gösteriyor. Biz zehir tacirlerine alanı bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Bu sadece polisiye tedbirlerle alınabilecek bir sonuç değil. Ailelerin, Yeşilay'ın, devletin diğer kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin de bu konuda görevleri var. Uyuşturucuyla mücadeleyi ancak topyekün bir mücadeleyle başarıya ulaştırabiliriz. Bu da bizim önem verdiğimiz başlıklardan bir tanesiydi."

"Siber alemde işlenmesi suçun rengini değiştirmiyor"

Bakan Çiftçi, bu sene gerçekleştirdikleri siber devriyelerde 188 bin hesapta ve kişide suç unsuru tespit ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda 40 bin web sitesini erişime kapattıklarını, 77 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiklerini, 65 bin yasa dışı bahis sitesini de kapattıklarını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bazen eleştirildiğimizi görüyorum. İşte 'Kapattıkları web sayfalarıyla, sosyal medya hesaplarıyla övünüyorlar' falan diye. Ne yapalım yani? Eğer suç şu anda dijital mecralara taşındıysa bunlara göz yumup kapatmayalım mı? Oralarla mücadele etmeyelim mi? Şu anda sokakta işlenen suç nasıl suçsa, siber alemde de işlenen suç aynı suç. Mağdur aynı mağdur. Siber alemde işlenmesi suçun rengini değiştirmiyor. Dolayısıyla buralarda da etkili bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz."

"Operasyonlarımızı artırmış durumdayız"

Bakan Çiftçi, okul saldırıları ve alınan önlemlere de değinerek, şunları söyledi:

"14 Nisan tarihinde bu yıl Kahramanmaraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşti. Bunun neticesinde 9 evladımız hayatını kaybetti. Bir öğretmenimiz de onlarla beraber vefat etti. O tarihten bu yana, yaz aylarında 7 bakanlık bir araya geldik ve bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Bu pazartesi günü Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraber bir protokol imzaladık. Milli Eğitim Bakanlığımız zaten okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini alıyor. Biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Okulun içerisinde, okulun bahçesinde, okulun dışında bizim de birtakım tedbirlerimiz var."

Bu sene okul bahçelerinde 31 bin bahçe görevlisi istihdam ettiklerini kaydeden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Geçen Turgutlu'daki saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir ifadesi var. Diyor ki, 'Ben asıl eylemi okulun bahçesinde yapacaktım, okulda yapacaktım ama okulda bekçi olduğundan, görevli olduğundan dolayı okulun dışında yaptım.' diyor. Yani bu da aldığımız tedbirlerin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Okulun civarında yine biz narkotik ekiplerimizle, güvenlik ekiplerimizle, asayiş ekiplerimizle operasyonlarımızı artırmış durumdayız okul güvenliğini temin etmeye yönelik. Okulun civarında metruk yapılar varsa onları kontrol ediyoruz. Yıkılması gerekenleri yıkıyoruz. Yıkılamayacak durumda olanları erişime kapatıyoruz."

"Eğer evinde silahı olan ailelerimiz varsa lütfen silahlarına sahip çıksınlar"

Çocuğun eylem yapacağını anladıklarında harekete geçtiklerini ifade eden Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Sızıntı' deniyor şimdiki tabirle veya çocuğun eylem yapacağına ilişkin herhangi bir işaret gördüğümüz zaman, bütün bakanlıklar harekete geçsin ve bununla ilgili gerekli tedbirleri zamanında alabilsin bu tür üzücü hadiseler yaşanmasın diye pazartesi günü de bununla ilgili protokolü imzaladık. Okulların etrafı, okulların çevresi suçun pazar alanı değil. Çocuklarımızın güvenlik alanı olarak değerlendiriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ise onlar bizim göz aydınlığımız ise geleceğimizin aydınlığı çocuklarımızın güvenliğini daha fazla artırmamız gerekiyor.

Bu sene içerisinde Kahramanmaraş saldırısından sonra sosyal medya platformlarında veya birtakım Telegram gibi gruplarda eylem yapacağını belirten, bununla ilgili paylaşımlarda bulunan çocuklardan 2 bin 419 kişiyi gözaltına aldık, 243 tanesi tutuklandı, onlar da şu anda cezaevindeler. Milli Eğitim Bakanlığımızla yeni bir karar daha aldık. Bu gözaltına aldığımız ve bir kısmı serbest bırakılan çocuklarla ilgili durum tekrar göz önünde bulundurularak, yeniden bu öğrenciler üzerinde çalışma yapacağız."

Bu konuya ilişkin ailelere çağrıda bulunan Çiftçi, "Biz bu konuyla ilgili ne kadar çalışma yaparsak, ne kadar bu işin üzerine düşersek o kadar faydalı olacağına inanıyoruz. Ama aldığımız tedbirlerin yanında kıymetli ailelerimize de bir çağrım var. Biz polisiye tedbirlerle, emniyetle, jandarmayla, güvenlik tedbirleriyle bu işin önüne geçemeyiz. Ailelere de şu çağrıda bulunuyorum. Eğer evinde silahı olan ailelerimiz varsa lütfen silahlarına sahip çıksınlar. Çocuklarına sahip çıksınlar. Silahları çocukların erişebilecekleri, ulaşabilecekleri yere bırakmasınlar." diye konuştu.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çiftçi, buradaki ziyaretinin ardından Alemdağ Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA