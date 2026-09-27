Pazarda baygınlık geçiren Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi! Yoğun bakımdan çıkarıldı

Pazarda baygınlık geçiren Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi! Yoğun bakımdan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak baygınlık geçiren Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yapılan kontrollerde belinde kırık tespit edildi. Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Ağbaba, yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.
Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildiği ve yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.
PAZAR YERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ALINDI
Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. Yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınan Ağbaba'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.