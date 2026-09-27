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Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

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Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun Haber Videosunu İzle
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın Diyarbakır ziyareti sırasında yanına yaklaşan özel gereksinimli birey nedeniyle kısa süreli hareketlilik yaşandı. Kılıç, koruması Mustafa’yı müdahalede geç kaldığı gerekçesiyle “Mustafa, Mustafa geç kalıyorsun” sözleriyle uyardı.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır ziyareti sırasında yanına yaklaşan özel gereksinimli birey karşısında koruması Mustafa'ya "Mustafa, Mustafa geç kalıyorsun" diyerek daha hızlı hareket etmesi yönünde uyarıda bulundu.
  • Suat Kılıç, Diyarbakır programı kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ziyaret ederek Amedspor Başkanı Nahit Eren ile bir araya geldi.
  • Kılıç, görüşmede Genel Başkan Fatih Erbakan'ın selam ve başarı dileklerini ileterek Amedspor'a başarı temennisinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın Diyarbakır ziyareti sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Kılıç’ın yanına yaklaşan özel gereksinimli birey, bir anda kendisine oldukça yaklaştı.

KORUMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada kısa süreli tedirginlik yaşayan Kılıç, koruması Mustafa’ya birkaç kez seslendi. Kılıç’ın, “Mustafa, Mustafa geç kalıyorsun” diyerek korumasını geç müdahale ettiği yönünde uyarması dikkat çekti.

Kılıç’ın bu sözlerle, korumasından kendisine yaklaşan kişiye karşı daha hızlı hareket etmesini istediği görüldü. Olayın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken program devam etti.

AMEDSPOR’A ZİYARET

Suat Kılıç, Diyarbakır programı kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nü de ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Kılıç, Amedspor Başkanı Nahit Eren ile bir araya geldi. Kılıç, görüşmede Genel Başkan Fatih Erbakan’ın selam ve başarı dileklerini iletti, Amedspor’a başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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