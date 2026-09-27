Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

Süper Lig devi Galatasaray, Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için ara transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

OCAK AYINDA HAMLE YAPILACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki tecrübeli stoper Virgil van Dijk için kış transfer döneminde ilk resmi hamleyi yapmayı planladığı öne sürüldü.

İLK HEDEF DEVRE ARASI, B PLANI SEZON SONU

Galatasaray yönetiminin öncelikli hedefi, kış transfer döneminde İngiliz kulübünün kapısını çalarak transferi bitirmek. Ancak Liverpool'un oyuncuyu devre arasında bırakmaya yanaşmaması durumunda sarı-kırmızılılar rotayı sezon sonuna çevirecek. Sözleşmesinin son yılına giren Hollandalı yıldız ile ocak ayından itibaren ön protokol imzalama imkanı bulunması, Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN İSTİKRAR ABİDESİ

Van Dijk'ın en dikkat çeken yönü ise yüksek formu ve istikrarı. 35 yaşında olan deneyimli savunmacı, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 6 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak fiziksel açıdan ne kadar hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.