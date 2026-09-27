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Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

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Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
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Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

  • Galatasaray, Liverpool'un 35 yaşındaki Hollandalı stoperi Virgil van Dijk için ocak ayındaki ara transfer döneminde ilk resmi hamleyi yapmayı planlıyor.
  • Liverpool'un oyuncuyu devre arasında bırakmaması durumunda Galatasaray transferi sezon sonuna erteleyecek.
  • Van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve ocak ayından itibaren ön protokol imzalama imkanı bulunuyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için ara transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

OCAK AYINDA HAMLE YAPILACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki tecrübeli stoper Virgil van Dijk için kış transfer döneminde ilk resmi hamleyi yapmayı planladığı öne sürüldü.

İLK HEDEF DEVRE ARASI, B PLANI SEZON SONU

Galatasaray yönetiminin öncelikli hedefi, kış transfer döneminde İngiliz kulübünün kapısını çalarak transferi bitirmek. Ancak Liverpool'un oyuncuyu devre arasında bırakmaya yanaşmaması durumunda sarı-kırmızılılar rotayı sezon sonuna çevirecek. Sözleşmesinin son yılına giren Hollandalı yıldız ile ocak ayından itibaren ön protokol imzalama imkanı bulunması, Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN İSTİKRAR ABİDESİ

Van Dijk'ın en dikkat çeken yönü ise yüksek formu ve istikrarı. 35 yaşında olan deneyimli savunmacı, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 6 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak fiziksel açıdan ne kadar hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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