Manisa'da 11 yıllık cinayet bir ayna çerçevesiyle çözüldü! Meral Babacan dosyasında tutuklama

Manisa'da 11 yıllık cinayet bir ayna çerçevesiyle çözüldü! Meral Babacan dosyasında tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da 2015 yılında Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde cesedi bulunan Meral Babacan'ın cinayeti 11 yıl sonra aydınlatıldı. JASAT'ın yeniden incelediği dosyada olay yerindeki plastik parçanın bir otomobilin yan ayna çerçevesi olduğu belirlendi. KGYS kayıtlarında uyumlu araç tespit edildi, aracı olay günü kullanan R.Ç. tutuklandı.
- Manisa'da 2015 yılında işlenen Meral Babacan cinayeti, olay yerinde bulunan otomobil yan ayna çerçevesiyle uyumlu aracın KGYS kayıtlarında tespit edilmesiyle aydınlatıldı.
- Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
- Aracın 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığı ve mevcut sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı.
Manisa'da 2015 yılında işlenen Meral Babacan cinayeti aydınlatıldı. Yeniden incelemeye alınan dosya kapsamında olay yerinde bulunan otomobil yan ayna çerçevesine uyumlu bir araç Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında tespit edildi ve aracı olay günü kullanan kişi tutuklandı.
FAİLİ BULUNAMAYAN DOSYA YENİDEN AÇILDI
İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 6 Temmuz 2015'te Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde Meral Babacan'ın cesedinin bulunmasının ardından başlatılan ve faili tespit edilemeyen dosya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden incelemeye alındı.
OLAY YERİNDEKİ PLASTİK PARÇA İPUCU OLDU
Çalışmalar kapsamında olay yerinde bulunan plastik parçanın belirli bir marka ve model araca ait yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay gününe ait KGYS kayıtları, zaman ve mesafe ölçümleriyle yeniden incelendi.
İncelemelerde, olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle uyumlu bir aracın olay saatinde bölgede olduğu belirlendi.
ARACIN AYNASI DEĞİŞTİRİLMİŞ
Aracın 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığı tespit edildi. Mevcut sahibiyle yapılan görüşmede, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı.
Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı, işlemlerinin ardından tutuklandı.