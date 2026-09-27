Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

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Milli aranın ardından yoğun bir maç trafiğine girecek olan Galatasaray'ı ekim ayında son derece kritik bir fikstür bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 21 günde hem ligde hem de Avrupa'da toplam 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.

İLK RAKİPLER KASIMPAŞA VE BARCELONA

Yoğun dönemin ilk sınavını 9 Ekim'de sahasında Kasımpaşa karşısında verecek olan Galatasaray, bu maçtan sadece 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 13 Ekim Salı günü İspanyol devi Barcelona'yı kendi sahasında konuk edecek.

PEŞ PEŞE İKİ ZORLU DEPLASMAN

İç sahadaki zorlu maçların ardından Galatasaray'ı deplasman maratonu bekliyor. Cimbom, 17 Ekim Cumartesi günü, Trendyol Süper Lig'de Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 21 Ekim Çarşamba günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fransa'ya uçarak Lille'e konuk olacak.

ZORLU FİKSTÜR F.BAHÇE VE KONYASPOR MAÇLARIYLA TAMAMLANACAK

Bu zorlu süreci en az kayıpla atlatmayı hedefleyen Aslan, ekim ayındaki en kritik viraja 26 Ekim'de girecek. Galatasaray, Süper Lig'in dev derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi taraftarının önünde misafir edecek. Ekim ayının son mesaisi ise 30 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek Konyaspor deplasmanı ile tamamlanacak.