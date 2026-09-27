AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

Fon soruşturmasına adı karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden affını istediğini açıkladı. Kaya'nın istifası kabul edildi.

Öte yandan, Kaya'nın mal varlıklarına kısıtlama getirilmesi talep edildi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

"İDDİALAR AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI"

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir." açıklamasında bulunan Kaya, kendisinin de ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsediğini vurguladı.

"SİYASİ SORUMLULUK ALMAYI GEREKLİ GÖRÜYORUM"

Siyasette taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Kaya, şunları kaydetti: "Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

FON SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR

Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin TL yatırıp, 5 ay sonra 2,17 milyar TL para çektiği öne sürülüyor.

AK PARTİLİ TAYYAR: BEKLEMEDEN GEREĞİ YAPILMALI

İddialarla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, "Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz."

Tayyar ayrıca uyarısını genişleterek, fon üzerinden servetini katlayan başka isimler varsa "beklemeden gereğini yapmalarını" söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son üç ayda fondan çıkış yapan yatırımcıların dökümünü istediğini hatırlatarak soruşturma çemberinin daraldığına dikkat çekmişti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın malvarlıkları için; eş ve çocuklarını da kapsayan tedbir talebinde bulundu.

Talepte, satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına tabi tutulması, menkul kıymetlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının tespit edilmesi istendi.

FATMA BATÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti. Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Kaynak: Haberler.com