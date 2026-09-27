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Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

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Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar
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Fenerbahçe Kulübü olağan genel kurulu toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Sadettin Saran yönetiminde görev yapan Orhan Demirel, kürsüde konuşma yaptığı sırada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sinirlendi. Aziz Yıldırım'ın Orhan Demirel'e dönerek "Parayı yediniz kardeşim!" şeklinde serzenişte bulunduğu görüldü. Bir diğer eski yönetici İlker Alkun da Aziz Yıldırım'a cevap vererek, ''Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz'' ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı.
  • Sadettin Saran yönetiminde görev yapmış Orhan Demirel'in mali duruma ilişkin konuşması sırasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Parayı yediniz kardeşim! Futbolcuları anlatın, saha içindekilerden bahsedin." diyerek tepki gösterdi.
  • Eski yönetici İlker Alkun, Aziz Yıldırım'a "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz. Aylardır algı yapıyorsunuz, bırakın da anlatalım." yanıtını verdi ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ortamı sakinleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Kulübün mali ve idari durumunun görüşüldüğü kurulda salon zaman zaman hareketli anlara sahne oldu.

AZİZ YILDIRIM'I SİNİRLENDİREN KONUŞMA

Kürsüde konuşmasını yapmak üzere söz alan, Sadettin Saran yönetiminde görev yapmış isimlerden Orhan Demirel’in mali duruma yönelik açıklamaları sırasında salonda gerilim tırmandı. Demirel’in konuşması esnasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oldukça sinirlendi. Yıldırım, Orhan Demirel’e doğru dönerek "Parayı yediniz kardeşim! Futbolcuları anlatın, saha içindekilerden bahsedin." ifadeleriyle tepki gösterdi ve serzenişte bulundu. 

''NEYİ YEDİK SAYIN BAŞKAN?''

Aziz Yıldırım'ın tepkisi sonrası ayağa kalkan bir diğer eski yönetici İlker Alkun da Aziz Yıldırım'a cevap vererek, "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz. Aylardır algı yapıyorsunuz, bırakın da anlatalım.'' ifadelerini kullandı. Bu konuşmaların ardından salonda kısa süreli bir gerginlik yaşanırken araya giren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ortamı sakinleştirdi. Orhan Demirel, konuşmasını tamamlamak üzere sözlerine devam etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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