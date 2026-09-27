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Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

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Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü Haber Videosunu İzle
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
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Fenerbahçe Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe eski başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulunun genel kurula tam kadro halinde geldiği ancak Saran'ın aralarında olmadığı görüldü. Sadettin Saran'ın konuşma yaparak kendisi ve yönetimine dair gelen eleştirilere yanıt vermesi bekleniyordu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilmeye devam ediyor. 

SADETTİN SARAN TOPLANTIYA GELMEDİ

Sarı-lacivertli camianın gözünün çevrildiği kritik toplantıda salonda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran’ın yönetim kurulunun genel kurula tam kadro katıldığı görülürken, Saran’ın üyelerin arasında yer almaması salondakilerde şaşkınlık yarattı. 

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYORDU

Kürsüye çıkarak kendisi ve yönetimine yöneltilen eleştirilere yanıt vermesi beklenen Sadettin Saran’ın yokluğu, toplantının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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