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Hindistan'da hamile kadının cesedini kilometrelerce taşıyıp yaktılar! 4 gözaltı

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Hindistan'da hamile kadının cesedini kilometrelerce taşıyıp yaktılar! 4 gözaltı
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Hindistan'da yanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili soruşturmada korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Polis, hayatını kaybeden kişinin 31 yaşındaki hamile Pinky Hanumant Katka olduğunu belirledi. Katka'nın saldırıya uğradıktan sonra öldüğü düşünülerek yaklaşık 275 kilometre uzağa götürüldüğü ve burada cesedinin yakıldığı iddia edildi. Olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alınırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

  • Hindistan'da 31 yaşındaki hamile Pinky Hanumant Katka'nın yanmış cesedi yol kenarında bulundu.
  • Polis, yaklaşık 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek cesedin taşındığı öne sürülen aracı tespit etti.
  • İddiaya göre şüpheliler Katka'nın bedenini yaklaşık 275 kilometre taşıyıp ıssız ve dağlık bir alanda benzin dökerek yaktı; 4 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli firarda.

Hamile kadının yanmış cesedinin yol kenarında bulunması üzerine başlatılan soruşturma, polis ekiplerini yüzlerce kilometre uzağa götürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadının taşındığı öne sürülen aracı tespit etti.

YANMIŞ CESET YOL KENARINDA BULUNDU

Hindistan'da yanmış bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan polis, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek ve olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde ölen kişinin 31 yaşındaki Pinky Hanumant Katka olduğu belirlendi. Katka'nın hamile olduğu bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.

11 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Polis ekipleri olayın izini sürebilmek için yaklaşık 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı. Teknik incelemeler sonucunda kadının cesedinin taşınmasında kullanıldığı öne sürülen araç tespit edildi. Araç, kilometrelerce uzakta bulunan başka bölgede bulundu. Bu gelişmenin ardından soruşturmanın yönü değişti ve polis olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişilere ulaştı.

İÇ TARTIŞMANIN ARDINDAN SALDIRI İDDİASI

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaya göre Pinky Hanumant Katka, kültür merkezinde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından saldırıya uğradı. Polisin değerlendirmesine göre saldırı sırasında bayılan kadının öldüğü düşünüldü. Şüphelilerin olayı yetkililere bildirmek yerine kadının bedenini ortadan kaldırmaya karar verdiği öne sürüldü. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve saldırının hangi nedenle başladığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

CESEDİ 275 KİLOMETRE TAŞIDILAR

İddiaya göre şüpheliler, Katka'nın bedenini bir araca koyarak yaklaşık 275 kilometre boyunca taşıdı. Araç daha sonra ıssız ve dağlık bir alana ulaştı. Burada kadının üzerine benzin döküldüğü ve cesedin ateşe verildiği iddia edildi. 

4 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin teknik incelemeleri ve güvenlik kamerası kayıtları sonrasında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. NDTV'nin haberine göre, soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise firarda olduğu bildirildi. Polis ekipleri bu kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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