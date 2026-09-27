YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı

YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturmanın, Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında "rüşvet" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."