Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında son takas! Hamas 2 esiri Kızılhaç'a teslim etti

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail- Etiyopya çifte vatandaşı 37 yaşındaki Avera Mengistu ve İsrail- Avusturya çifte vatandaşı 39 yaşındaki Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Refah kentinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen esirler, platforma çıkarıldı. Daha sonra Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

İSRAİL ASKERİNDEN ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ

Teslim törenindeki platformda yer alan dev posterde, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na vurgu yapılarak, "Biz tufanız" ifadesine yer verildi. Ayrıca pankartta "çifte vatandaş" İsraillilere gönderme yapıldı. Törende Hamas'ın İsrail askerlerinden ele geçirdiği silahlar da sergilendi.

4 ESİR DAHA TESLİM EDİLECEK

Avera Mengistu Eylül 2014'te İsrail'den Gazze'ye girdikten sonra, Tal Shoham ise 7 Ekim 2023'te esir alınmıştı. Bugün serbest bırakılması beklenen diğer 4 esir Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed ise Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta Kızılhaç'a teslim edilecek.

İSRAİL 602 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKACAK

İsrail ise esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 50'si müebbet hapis cezasına çarptırılan, 445'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 602 Filistinliyi serbest bırakacak. 100'den fazla Filistinli serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilecek.

HAMAS: 2. AŞAMAYA GEÇMEYE HAZIRIZ

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya kalıcı ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tam çekileceği 2. aşamaya geçmeye hazırız." denildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.