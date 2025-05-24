Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
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Gözlerden uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Orta Asya turuna çıktı. Özbekistan ziyaretini sosyal medyadan duyuran Gül, Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive gibi tarihi şehirleri ilk kez ziyaret ettiğini belirterek ülkedeki gelişmeleri "takdire şayan" olarak nitelendirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinden ayrıldığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Zaman zaman ziyaret ettiği yerlerden fotoğraflar paylaşan Gül, bu kez Orta Asya turuna çıktı. Gül, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

ÖZBEKİSTAN'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Gül, gördüğü kalkınma ve dinamizmden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abdullah Gül, Türk-İslam medeniyetinin beşiği olarak kabul edilen Orta Asya şehirlerini kapsayan ziyaretine ilişkin izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

İLK KEZ GÖRDÜ, HAYRAN KALDI

Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive gibi tarihi şehirleri ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirten Gül, Özbekistan'daki gelişmeleri "takdire şayan" olarak nitelendirdi.

HAYRÜNNİSA GÜL EŞLİK ETTİ

"Türk-İslam tarihinin 'Altın Çağı'nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan'da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim" ifadelerini kullanan Gül, paylaşımına eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çekilen ziyaret fotoğraflarını da ekledi.

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

2.ahmet necdet sezer

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıBİRİSİ:

Fetönün kabrini ziyarete gitseydiniz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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