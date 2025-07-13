FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan "15 Temmuz" gecesi Meclis'te yaşananlara ilişkin değerlendirme Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, " Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine yürürken diğer terör örgütlerinden de ülkemizi temizlemek için gayretini, çabasını eksik etmemelidir." dedi.

AA muhabirine konuşan Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında TBMM Genel Kurulu'nda yaşananları ve sonrasında FETÖ'ye karşı verilen etkin mücadeleyi anlattı.

15 Temmuz gecesi milletin liderine uyarak büyük bir mücadele gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hava sahası terör örgütünün kontrolündeyken ölümü gözü alıp halkın arasında teröristlerle mücadele ettiğini söyleyen Bozdağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, memleketimizin dört bir yanı işgal altındayken Samsun'dan yola çıktığında nasıl millet onu yalnız bırakmadıysa aradan geçen yaklaşık 100 yıl sonra da memleketimizin yeniden işgal girişimine karşı Türk milleti, lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında yek vücut oldu." diye konuştu.

"Hedef doğrudan Genel Kurul'du"

TBMM'de de aynı mücadelenin verildiğini belirten Bozdağ, Genel Kurul'u 15 Temmuz gecesi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiğini anımsattı.

Kendisinin o gece Genel Kurul kürsüsünde hükümet adına konuşma yaparken TBMM Kampüsü'ne bombalar atıldığını aktaran Bozdağ, saldırı sonrası Genel Kurul salonunda yaşananları dile getirdi.

İlk düşen bombanın ardından Başkanlık Divanı'nda milletvekillerinin Meclis Başkanı Kahraman'a "Genel Kurul'u kapatalım, sığınağa gidelim, burada sağduyuya, devlet aklına ihtiyaç var" çağrısında bulunduğunu aktaran Bozdağ, milletvekillerinin bu sözleri üzerine konuşmasını keserek Divan'a yöneldiğini ve Meclis Başkanına "Başkanım, lütfen Genel Kurul'u kapatmayın. Meclis çalışsın. Eğer kapatırsak halk 'Meclis, bunlardan korktu' der meydana gelmez, meydanda olan da meydanda durmaz. Bize düşen burada ölmektir. Gitmek isteyen varsa buyursun gitsin." dediğini söyledi.

Meclis'te, dış kulisteki iç bahçeye büyük zarar veren bombanın atıldığı yeri gösteren Bozdağ, "Buranın üzeri açık ve ışık yandığı zaman sanki Genel Kurul gibi anlaşılıyor. Muhtemeldir ki FETÖ'cü teröristler buranın Genel Kurul olduğu zannıyla bombayı buraya attılar. Eğer 10 metre daha ileri atsalar zaten Genel Kurul orası. Buradaki ışık onları yanıltmış olabilir. Hedef doğrudan Genel Kurul'du." açıklamasında bulundu.

TBMM'nin çalışmasının FETÖ'yü rahatsız ettiğini söyleyen Bozdağ, ülkenin dört bir yanı işgal altındayken, darbelerde de Genel Kurul'un bombalanmadığını, Meclis'in ilk defa böylesine büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

FETÖ ile mücadele

"Devlet şerik kabul etmez" diyen Bozdağ, devlette görev yapanların sadakatinin anayasaya, yasalara, hiyerarşik resmi amirlerine olduğunun altını çizdi.

Bozdağ, "Bunun dışında birisine sadakat gösteren devletine ihanet etmiş olur." ifadesini kullandı.

Pek çok kurumda devlete sadakatle çalışmak yerine bağlı olduğu kişilere sadakatle çalışan kişilerin varlığının büyük bir ihanetle ortaya çıktığını anlatan Bozdağ, "Böylesi bir manzara karşısında devleti yönetenlerin yapacağı şey; bu büyük felaketi ortadan kaldıracak, yangını söndürecek, devletin huzur ve sükun içerisinde kendi kudretiyle yoluna devam etmesini sağlayacak adımları atmaktır." sözlerini sarf etti.

Bekir Bozdağ, bu nedenle OHAL ilan edildiğini, yargı yoluyla FETÖ'den hesap sorulduğunu, terör örgütünün uzantılarıyla ilgili araştırma ve tarama sonrasında hainlerin devlet içerisinden ayıklanmasına karar verildiğini, tespit edilebilenlerin de kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) görevlerinden uzaklaştırıldığını hatırlattı.

Hükümetin bunu şeffaf, hukuka uygun şekilde yaptığının altını çizen Bozdağ, şunları kaydetti:

"KHK ile yaptı, Resmi Gazete'de yayımladı. Sonra Meclis'e gönderdi, Meclis'te kanun çıktı. Kanun çıkınca Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açıldı. Anayasa Mahkemesi bunları denetledi. Daha sonra Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu adı altında bir komisyon kurduk. Çünkü bu ihraç işlemlerinin hepsi yargıya kapalı işlemlerdi, biz bunların yargısal denetim yolunu da açtık. Çünkü OHAL işlemleri, idari işlem oldu. Bu işlemleri kabul etmeyen herkes idari yargıya başvuru hakkı elde etti. Yaklaşık 20 bine yakın kişi görevlerine iade edildi. İade edilmeyenlere de yargı yolu açıldı. İdari yargıya gittiler, İstinaf'ı var Danıştay'ı var. Oradan netice alamazlarsa Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyla gitme hakları var. Oradan netice alamazlarsa AİHM'e gitme hakları var. Bütün hukuki denetim mekanizmalarının hepsini sonuna kadar açtı."

FETÖ'nün şu anda aktif olmadığını, fiili, organize kabiliyetinin neredeyse kalmadığını ama bunun "hiç terörist kalmadı" anlamına gelmeyeceğini belirten Bozdağ, devletin müteyakkız olması gerektiğini, terör örgütünün her an yeniden hortlama ihtimalini göz önünde bulundurarak tedbir almaktan ve bu konuda alınan kararları uygulamaktan imtina etmemesi gerektiğini vurguladı.

"Şartsız, pazarlıksız bir 'Terörsüz Türkiye' süreci işliyor"

"Terörsüz Türkiye" hedefine işaret eden Bozdağ, "Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine yürürken diğer terör örgütlerinden de ülkemizi temizlemek için gayretini, çabasını eksik etmemelidir." dedi.

Teröristleri besleyen güçlerin, bunları yeniden canlandırmak isteyebileceğini kaydeden Bozdağ, bir yandan bu güçlerle bir yandan da bu ihanete müsait şebekelerle etkin şekilde mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

"Şartsız, pazarlıksız bir 'Terörsüz Türkiye' süreci işliyor" diyen Bozdağ, "Terörsüz Türkiye istiyorsanız, elbette terör örgütüyle mücadelenizi de etkin bir şekilde sürdüreceksiniz ama öte yandan da 'Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek için atılması gereken hangi adım varsa onları da atmamız gerekiyor. Şu anda at başı gidiyor. İnşallah hayırlı sonuçları olacaktır. Kanın durduğu, terörün bittiği, terör örgütünün dağıldığı, silahların gömüldüğü bir Türkiye bugünkünden daha güçlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazananı siyasette sandık belirler, sokak belirlemez"

TBMM Başkanvekili Bozdağ, son günlerde gündemde olan "sokak çağrılarına" da işaret ederek, "Siyasetin mücadele yeri sandıktır. Kazananı siyasette sandık belirler, sokak belirlemez." görüşünü paylaştı.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne 7 milletvekili seçimi, 4 mahalli idareler seçimi, 3 cumhurbaşkanı seçimi, 3 anayasa değişikliği halk oylaması yapıldığını hatırlatan Bozdağ, her defasında halkın, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı istikamette kullandığına dikkati çekti.

Bozdağ, "Yönetimi AK Parti'den alamayınca, milletin gönlüne giremeyince gayrimeşru yollara tevessül etmenin meşru olduğunu, demokratik olduğunu iddia edenleri tekzip eden bir yaklaşımdır." yorumunu yaptı.

"Bu tür kabadayılıklara gerek yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına ve Mısır'da yaşananları örnek vermesine tepki gösteren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu, demokratik, rekabetçi seçimlerle iktidarların el değiştirdiği bir ülkede siyaset yapan bir liderin söyleyebileceği laflar değil. Sayın Özgür Özel, bu lafların ne anlama geldiğini bizden daha iyi biliyor; halk da bizden daha iyi biliyor. Sokakla olmaz. Cumhuriyet mitingleriyle denediler, ne oldu? Olmadı. Gezi hadiseleriyle denediler, ne oldu? Olmadı. 27 Nisan e-muhtırasıyla denediler, ne oldu? Olmadı. 17-25 Aralık'ta denediler, ne oldu? Olmadı. Cumhurbaşkanımıza karşı ittifaklar kurdular, ne oldu? Olmadı. En büyük ihanet yapıldı, darbe teşebbüsü, ne oldu? Olmadı. Bir şeyi görmek lazım; milleti sokağa dökerek Türkiye'de iktidar değiştirme dönemi artık kapanmıştır. Hele Sayın Erdoğan gibi dünyanın en cesur, en yürekli, en dirayetli, en güçlü liderlerinden birini tehdit etmek akıl işi değil, akıl tutulması."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar ne dediyse onu yaptığını kaydeden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'AKM'yi yıktırmayız' dediler. 'Yıkacağım' dedi. Yıktı, yenisini yaptı. 'İstanbul Havalimanını yaptırmayız' dediler; 'Yapacağım' dedi, yaptı. 'Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaptırmayız' dediler; 'Yapacağım' dedi, yaptı. 'Avrasya Tüneli, Marmaray yaptırmayız' dediler; 'Yapacağım' dedi, yaptı. 'Nükleer enerjiyi getirmeyiz' dediler; neredeyse bitmek üzere. 'S400'ü alamazsın, aldırmayız' dediler; aldı. Tayyip Bey'in bugüne kadar karşısına geçip bloklaşmış 'yaptırmayız, ettirmeyiz' diyenlerin yaptırmadıkları ne var? Hiçbir şey yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söylediklerini vakti gelince yapan güçlü bir lider olduğunu belirten Bozdağ, "23 sene sonra da bunu eğer anlamadılarsa bu, 'biz 23 sene daha iktidarda kalmaya devam edeceğiz' demektir. Tayyip Bey'i, onun siyasetini anlamayanlar, onu sandıkta yenme dışında başka şeyleri düşünenler hep hayal kırıklığına uğradı." diye konuştu.

Erdoğan ile milletin yolunun aynı olduğunu, aynı istikamete baktıklarını dile getiren Bozdağ, "Yeni 15 Temmuzları düşünenler varsa avuçlarını yalarlar. Artık millet yeni 15 Temmuzlara da, 28 Şubatlara da, 12 Eylüllere de izin vermez. Darbeye kalkışanları, darbeyi destekleyenleri ezip geçti bu millet. Bundan sonra kim böyle bir şeye tevessül ederse akıbetini sormaya gerek yok. Bu millet, onları çıplak elleriyle sandığa gömmeye de, siyasetin dışında bırakmaya da kadirdir. O yüzden bu tür kabadayılıklara gerek yok." görüşünü paylaştı.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'e kadar ülkenin başında olacağını ve yeni dönemde de milletin oyuyla yoluna daha güçlü şekilde devam edeceğini belirtti.