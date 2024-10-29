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Erdoğan'dan Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

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Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili net ifadeler kullandı. Erdoğan, "Cumhur ittifakı ortağımızın ortaya koyduğu yaklaşım önyargısız değerlendirilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili net ifadeler kullanarak, "Cumhur ittifakı ortağımızın ortaya koyduğu yaklaşım önyargısız değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE'DE 29 EKİM ÖZEL RESEPSİYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşımın ön yargısız değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞIMIZIN YAKLAŞIMI ÖN YARGISIZ DEĞERLENDİRİLMELİ

Erdoğan, şunları söyledi: "Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında ön yargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir."

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ster üniformalı, ister TUSAŞ'ta olduğu gibi üniformasız olsun milletimizin huzuru ve devletimizin bekası uğrunda hayatları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz milletçe birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarak iç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır.

"SANIYORLAR Kİ DEVLETİMİZ SADECE 101 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP"

Kendi çıkarları dışında hiçbir insani değeri önemsemeyen küresel teröristlerin anlamadıkları bir hakikat var. Bu hakikat, Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim binlerce yıllık devletler silsilemizin son temsilcisi olduğudur. Onlar sanıyorlar ki bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahiptir. Halbuki Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil, yeniden başlangıcın sembolü bir rejim olarak kurulmuştur.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

"KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMAYI BAŞARMIŞ ASİL BİR MİLLETİZ"

Ordumuz başta olmak üzere devletimizin omurgasını oluşturan kurumlarımızın kuruluş yıllarının yüzlerce hatta binlerce yıl ötesine uzanması bu hakikatin en açık ifadesidir. Kuruluşundan itibaren Cumhuriyetimizin elbette kimi eksikleri olmuştur, kimi zaafları olmuştur, hatta kimi hatalı tercihleri de olmuştur. Ama bunların hiçbiri tevarüs ettiğimiz köklü tarihi, zengin medeniyeti, tüm dünyaya örnek teşkil eden insani değerleri gölgelemeye yetmez. Tam tersi, bu millet, tarihin her döneminde maruz kaldığı tüm saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir.

"DAHA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGICIN ARİFESİNDEYİZ"

Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Bir başka ifadeyle, yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Allah'ın izniyle yokluklar içinde yürüttüğümüz milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak, bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız. Aziz milletim, değerli misafirler, her milletin devlet mefhumuna bakışı farklıdır. Ancak Türk milleti kadar kaderini devletiyle beraber görmüş başka bir millet yoktur.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Orhun kitabelerinde, Ey Türk Milleti! Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir diye ifade ediliyor. İstiklal Marşımızda da ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal seslenişiyle bu hakikat tekrar vücut buluyor. Türkistan'dan Avrupa'ya, Güney Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş coğrafyada kurduğumuz her devletimizin varoluş kodları bu anlayışla yoğrulmuştur. Bizim için Asya Hun devletinden Göktürklere, Uygurlardan Karahanlılara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan şanla şerefle dolu koskoca bir tarihin istisnasız tamamı birdir, bütündür ve milletimize aittir.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

"YÖNÜMÜZÜ TÜRKİYE YÜZYILI'NA ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR"

Anadolu'ya geldiğimizde de burada yaşayan insanların tamamını şefkatle ve adaletle kucaklayarak kendimizden ayrı görmedik. Cihan devletimizin ayrılmaz bir parçası olarak bağrımıza bastık. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşanan acı hadiselerin hiçbirinin sebebi milletimiz değildir. Emperyalistlerin vaatlerine, yalanlarına, tahriklerine kapılan bin yıllık komşularımız kendi hırslarının ve hatalarının bedelini ödemiştir. Cumhuriyetimizi kurduktan sonra devletimizin sınırları içindeki her bir insanımızı adil ve eşit vatandaşlar olarak kabul etme sürecimiz biraz sancını geçmiş olabilir. Ama nihayetinde bunu da başardığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz noktada artık geçmiş bir asırdaki acıları yarıştırma, yanlışlarla hesaplaştırma anlayışını geride bırakıp hep birlikte yönümüzü Türkiye Yüzyılı'na çevirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, yeni şeyler söylememiz gereken, sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Aksi halde, nevzuhur devletlerden ve toplumlardan bir farkımız kalmaz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Milli mücadele tek başına bu halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin en güzel timsalidir. Aziz milletim, değerli misafirler, milli mücadelede asker sayısı, ekonomik güç, silah, teçhizat, ulaşım ve istihbarat imkanları bakımından üstün olan taraf işgalcilerdi. Ama Allah'ın nusret ve inayetiyle zaferi kazanan biz olduk."

Erdoğan'dan Bahçeli'nin
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (27)

hasan durmuş:

yeni itifak belli oldu akp mhp dem

143
19
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Ahmet Korkmaz:

Yuh ama artık yuh!

132
23
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Ülkücü Gençlik:

Yazıklar olsun, bu nasıl bir koltuk sevdası

124
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Ümit TV:

ön arka sağ sol fark etmez böyle birşey asla olamaz Apo iti meclise gelemez konuşamaz içerden çıkamaz

106
17
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ZİYA BAŞKAN:

Türk halkı da değerlendirecek tabii bu durumu

108
10
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Adnan Metin:

50 bin vatan evladını katleden eli kanlı terörist neyle değerlendirilek .bu neyin hesabı o giden canları geri getirecek misiniz

85
10
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Ferhat ülker:

bop çetesi amacını belli etti. önce piyon kürt devleti sonra israilin ilhakı

60
9
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Tayfun Kiraz:

Aziz şehitlerimiz sizden bunun hesabı soracaktır

57
2
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Realist tv:

Özdağ’ın bu konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamayı iyi dinleyin. 2009 da açılım yaptılar pyd’nin başındaki adamı kırmızı halıyla karşıladılar. Pkk’yı suriye’nin kuzeyine kaydırdılar, suriye sınırındakı mayınları temizlediler ve suriye de iç savaş çıktı. Şimdi aynı oyunu İran için tezgahladılar. Pkk ile olan operasyonları durdurup pkk’yı iran’a kaydırmayı düşünüyorlar. Ve iran sınırında da son 3 yıldır mayınlar temizleniyor, araştırın!

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4
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April:

Sen de brutus

28
5
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