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2maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

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2maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı Haber Videosunu İzle
2maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı
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İstanbul’da futbol heyecanı akşam trafiğine de yansıdı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının oynanacağı saatlerde kent genelinde yoğunluk arttı. Trafik haritası kırmızıya dönerken, yoğunluk yüzde 72’ye kadar çıktı; D-100 Karayolu’nun bazı kesimlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72’ye yükseldi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile Beşiktaş- Başakşehir karşılaşması öncesinde kent genelindeki ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu, sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı.

Aynı akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Başakşehir müsabakası öncesinde kentteki hareketlilik arttı. Özellikle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

ANA ARTERLERDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

D-100 Karayolu’nun Yenibosna ve Uzunçayır mevkilerinde araçların yavaş ilerlediği görüldü. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle sürücüler yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul’daki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Kentin farklı noktalarında oluşan araç kuyrukları, akşam trafiğinin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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