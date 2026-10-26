Çeşme'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, sürücüler güçlük çekti

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Yağışın dinmesinin ardından suların çekilmesiyle hayat normale döndü.

Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle çarşı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kaldırımlar ve yollar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın dinmesinin ardından suların çekilmesiyle hayat normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı