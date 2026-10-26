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Çeşme'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, sürücüler güçlük çekti

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Çeşme'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, sürücüler güçlük çekti
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İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler ve yayalar yolda güçlük çekerken, yağışın dinmesi ve suların çekilmesiyle hayat normale döndü.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Yağışın dinmesinin ardından suların çekilmesiyle hayat normale döndü.

Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle çarşı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kaldırımlar ve yollar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın dinmesinin ardından suların çekilmesiyle hayat normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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