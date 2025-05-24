Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
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Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Sürpriz zirvede terörle mücadele ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığı da görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Sürpriz zirve yaklaşık 1.5 saat sürdü.

DOLMABAHÇE'DE SURİYE ZİRVESİ

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı. Görüşmenin ardından heyetler, yemekte bir araya geldi.

Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

"İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

PKK'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda terörle mücadeleye özel yer ayrıldı. Terör örgütü PKK/ Ypg'nın Suriye'deki varlığı zirvede ele alındı.

Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

"SURİYE İLE İLİŞKİLERİ HER ALANDA GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti.

Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

ABD'NİN SURİYE YAPTIRIMLARINI KALDIRMASI

ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara'ya, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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