DEM Parti İmralı heyeti, CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

28 Aralık 2024'te İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor.

MECLİS'TEKİ EN UZUN GÖRÜŞME

DEM Parti İmralı heyeti bugün ilk olarak CHP ile görüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyette Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yer aldı. Saat 10.30 itibarıyla Özel'in TBMM'deki makam odasında başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. DEM Parti'nin Meclis'teki partiler arasında en uzun görüşmeyi CHP ile yapması dikkat çekti.

"ENDİŞELERİMİZİ VE ELEŞTİRİLERİMİZİ DİLE GETİRDİK"

Görüşmenin ardından heyetler adına CHP Lideri Özel ve TBMM Başkanvekili Önder açıklama yaptı. Özel, "Kendilerini dinledik ve içinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi, değerli heyetimizle paylaştık. Bugüne kadarki ve bundan sonrasıyla ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, olumlu-olumsuz gördüğümüz yönleri, eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Bundan sonrasına yönelik olarak CHP olarak önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir süreci Meclis odaklı, Meclis'in öncülüğünde, önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz, herhangi bir farklı düşüncemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik" dedi.

"ATILACAK ADIMLARIN ŞEFFAF YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Toplumsal mutabakatın önemli olduğunu, toplumun en hassas duygularının göz ardı edilmeden adımlar atılması gerektiğini ifade ettik. Daha önce de söylemiştik: Biz, toplumsal mutabakat dediğimizde tüm toplumun kendini dışlanmamış hissettiği, içinde olduğu bir süreci kastediyoruz. Özellikle şehit aileleri ve gazilerin bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan endişeleri, korkuları, duyguları göz önüne alınarak ve onların da sürecin içinde sözlerini söyleyebildikleri mekanizmaların oluşturulmasına yönelik önerilerimizi ifade ettik. Ben hem ziyaretleri için hem bundan sonra Türkiye'nin barışına yönelik atılacak adımlarda hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın, esas olanın Türkiye'deki bütün vatandaşların hep birlikte gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını durdurmak, kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması gerektiğini, şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz.

"UMUDU MUHAFAZA EDİYORUZ"

Ayrıca toplumun da 'Acaba birtakım siyasi çıkar ilişkileri mi var? Bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır' gibi bir noktada da bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz."

ÖNDER: BARIŞ İÇİNDE BİR ÜLKE BORCUMUZ VAR

Önder ise yaptığı açıklamada, "Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Sayın Başkanın da aktardığı gibi önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar hatta ondan daha fazla anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, hepsine kulak kesilmek, hepsi için çareler ve çözümler bulmak zorundayız. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz ve bunu da hep birlikte toplum olarak sağlayacağımıza olan güvencimizle hepinizi selamlıyoruz" diye konuştu.