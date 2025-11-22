Haberler

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan, Komisyon heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin "CHP'nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Yüz yıllık bir yaranın sarılacağı bu dönemdeki sorumluluk almama durumunu bir yere not ettik" sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi. Konuya ilişkin bir açıklama da CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, "Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planının parçası olmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

  • DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Komisyonu'nun İmralı ziyareti kararını alan üyeleri kutladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.
  • DEM Parti, CHP'nin İmralı ziyareti için üye vermeme kararını Kürtleri yaraladığını belirtti ve bu tavrı not ettiklerini ifade etti.
  • CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin Kürt sorununun çözümünün arkasında olduğunu ancak kimsenin planının parçası olmak zorunda olmadığını söyledi.

Süreç Komisyonu'nun oy çokluğuyla aldığı "İmralı ziyareti" kararı Türkiye gündemine oturdu. İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyen CHP ile DEM Parti arasında ise ipler gerilmiş durumda.

DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında "Erzurum Halk Buluşması" düzenledi. DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, programda yaptıkları konuşmada; 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ' İmralı ziyareti' ve CHP'nin süreçle ilgili tavrı noktasında açıklamalar yaptı. Palandöken ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi ve sonrası en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı. Programın açılış öncesi İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE KURTULMUŞ'U ALKIŞLATTI

"Her şeye rağmen inşallah barışı inşa edeceğiz" diyen DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Meclis Komisyonu tarihi bir karar aldı. Meclis komisyonunda bu kararı alan, bu karara olumlu oy kullanan bütün komisyon üyelerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Onlara büyük bir alkış istiyorum. Komisyon sadece bir görevi yerine getirmedi. Aynı zamanda Türkiye barışına hizmet eden bir duruş ve bir tutum içerisinde oldu. Yine bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bu süreçteki emeklerinden dolayı da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz haklıya hakkını veren, kim haklı olursa olsun karşıtlığımız dahi olsa onu tebrik eden, teşekkür eden, alkışlatan onurlu bir gelenekten geliyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP'NİN TAVRINI BİR YERE NOT ETTİK"

Komisyonda kimi partilerin tarihi sürecin çok önemli bir aşamasında İmralı'ya gitme konusunda olumsuz oy kullandığını hatırlatan Bakırhan, "Yani bu tarihi anın eşiğinde bu büyük bir eksiklikti. Üzülerek bunu diyeceğim. Çünkü bizim ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için sorumluluk almayacaksa, ne zaman alacaksın? Kim inanır? Böylesine yüz yüz yıllık bir yaranın sarılacağı bu dönemdeki sorumluluk almama durumunu, bunu bir yere not ettik. Ama hala beklentilerimiz de devam ediyor. Çünkü barış seksen altı milyon içindir. Yüz yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Hala da bekliyoruz. Hala gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine, geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye bir yararı yok. Faydası yok Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalı. Barışın yanında olmalı" dedi.

ÖZEL: KİMSENİN PLANININ PARÇASI OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri çerçevesinde Zonguldak'ta vatandaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel ise, İmralı kararına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz DEM Parti'yle bayramlaştık diye bize terörist diyenler şimdi bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar. Biz Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ediyoruz. CHP, ilk gün durduğu yerdedir. Sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planının parçası olmak zorunda değildir.

"KURUCU PARTİYİZ, KURUCU İRADEYİZ"

Ne sözümüzden döneriz ne başladığımız işi yarım bırakırız ne de birilerinin peşine takılıp vagon gibi Tayyip Bey ne diyorsa onun peşine gideriz. Gidene de saygımız var ancak 'CHP günü geldiğinde onların dediğini yapar' diyenler şunu görsünler kurucu partiyiz, kurucu iradeyiz, siyasetimizi kendimiz kurarız hesabı da millete sadece kendimiz veririz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (67)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Kimsenin güdümünde değiliz İstediğiniz yere de not edebilirsiniz .

Yorum Beğen359
Yorum Beğenme187
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Oylarını isterken iyidi

yanıt196
yanıt134
Haber YorumlarıArif İnanç:

Kolay kolay seçime gittiniz ama doğru 6 lı idiniz o zaman. Yahu bu işin partisi filan kalmadı. Önce ekonomi. Hayırlısı ile gitsin bakalım ekonomi ekibi neler olacak. 2023 yılı unutulmaz bence. Emeklilerin hakkını gasp edip enflasyon düşüreceğim diye ortaya düştüler. Buyrun sonuç. %87 hala endlasyon. TUİK hariç

yanıt99
yanıt41
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Mehmet kardeş , CHP terörsüz Türkiye sözünü tutuyor ve komisyonda da var , sadece Öcalan'ın ayağına gitmeyiz diyor ANLAMIYORSAN BİR DAHA ANLATAYIM İSTERSEN . Neden anlamak istemiyorsunuz .

yanıt157
yanıt87
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Her evden bir oy chp ye bir oy hdp derken iyiydi

Yorum Beğen261
Yorum Beğenme201
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu o yanlışsa peki şimdi terörist başının ayağına gitmek ne:)) komik olmayın

yanıt142
yanıt37
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Mecbur mu la CHP , iki tane dingil Parti'nin kuyruğuna takilmaya...CHP son 10 yilin en iyi hareketini yaparak milletin gönlüne girdi..Apo katilinin ayağına gitmediği için hayatımda ilk defa CHP ye oy vereceğim,.bu tarihi kararlarindan dolayi

yanıt66
yanıt32
Haber YorumlarıFaruk Erdağ:

Hasssssssşs .....

yanıt8
yanıt4
Haber YorumlarıAhmet Mahfuz:

CHP oy yok. Oylar kan dökülmemesi için çaba harcayan herkese. Anadolu unutmaz bunu

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme125
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Erdağ:

CHP ülkeye ihanet edenlerle yanyana durmaz.

yanıt15
yanıt21
Tüm 67 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
