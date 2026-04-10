Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır'da Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz. Güvenlik birimlerimizin sahadaki başarısı, devletimizin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım ve milletimizin desteğiyle ülkemizin huzur iklimini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki otelde düzenlenen Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılan Yılmaz, emniyet mensupları, gaziler ve şehit aileleriyle aynı sofranın etrafında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, köklü devlet geleneğinin içinden süzülerek bugünlere gelen Türk Polis Teşkilatının, 10 Nisan 1845'te atılan temellerle milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, teşkilatın, Osmanlıdan Cumhuriyet'e uzanan bu süreklilik içinde değişen şartlara uyum sağlayarak kurumsal yapısını her dönemde daha da güçlendirdiğini söyledi.

Tarihin en kritik eşiklerinde, özellikle Milli Mücadele yıllarında üstlendiği sorumluluklarla bu milletin kader yürüyüşüne eşlik eden emniyet teşkilatının, Cumhuriyet ile birlikte hukuk devleti anlayışı çerçevesinde daha sağlam bir zemine kavuştuğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türk polisi, sahip olduğu tecrübe, yetişmiş insan kaynağı ve gelişen imkanlarla, değişen tehditlere karşı güçlü bir kapasiteyle hareket etmekte, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini kararlılıkla korumaktadır. Bu köklü birikim ve güçlü irade, emniyet teşkilatımızı bugün de devletimizin sahadaki en etkin ve en güvenilir yapı taşlarından biri haline getirmektedir. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bayrağımızın semalarda özgürce dalgalanmasını sağlayan asıl güç, sarsılmaz bir imanın ve sönmeyen bir vatan sevdasının neticesidir. Her bir polisimiz, bu mukaddes nöbeti devralırken canını ortaya koymakta, milletimizin bekası için bir gül bahçesine girercesine şehadete yürümeyi göze almaktadır. Bu kahramanların gösterdiği eşsiz fedakarlığın karşılığını asla tam olarak ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz ancak devlet olarak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmayı, onları el üstünde tutmayı en asli vazifemiz kabul ediyoruz."

"Şehitlerimizin emaneti ve gazilerimiz için ne yapsak azdır"

Yılmaz, vatanın huzuru uğruna şehadete eren kahramanların aileleri ile vazife malulü gazi personel için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Şehitlerimizin emaneti ve gazilerimiz için ne yapsak azdır ancak onların emanetine ve gazilerimize sahip çıkmak da bizlerin en büyük sorumluluğudur. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanarak emanetlerine sahip çıkmaya azami özen gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu doğrultuda şehit yakınları ve gaziler için barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama kadar pek çok alanda güçlü destekler sunduklarını dile getiren Yılmaz, kira yardımı ve faizsiz konut kredisi imkanlarıyla barınma ihtiyaçlarına katkı sağladıklarını, elektrik, su ve doğal gaz faturalarında önemli indirimler uyguladıklarını söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğitim hayatlarındaki çocuklarımızı öğrenim yardımlarıyla destekliyor, özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanabilmelerine imkan tanıyoruz. Ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı sunarken sosyal tesislerimizden yararlanabilmelerini de temin ediyoruz. Kamuda sağladığımız istihdam imkanlarıyla ailelerimizin ekonomik güvencesini güçlendiriyoruz. Sağlık alanında ise ilave ücret ödemeden nitelikli sağlık hizmetine erişimlerini güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaşam standartlarını en üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu düzenlemeler, şehitlerimizin emanetine sahip çıkma ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırma konusundaki kararlılığımızın açık bir yansımasıdır."

"Ülkemizin huzur iklimini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz"

Ülkenin uzun yıllar terörün yol açtığı acılarla sınandığını, bu süreçten en fazla etkilenen yerlerin başında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geldiğini ifade eden Yılmaz, nice ailelerin evlatlarını kaybettiğini, nice şehirlerin huzurunun gölgelendiğini, milletin ortak hafızasında derin izler bırakan bir dönemin yaşandığını söyledi.

Yılmaz, Diyarbakır'ın da bu ağır yükü en yakından hisseden şehirlerden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz. Güvenlik birimlerimizin sahadaki başarısı, devletimizin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım ve milletimizin desteğiyle ülkemizin huzur iklimini her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada geçmişte korkunun gölgesinde kalan pek çok yerleşim yerinde hayatın normalleştiğini, şehirlerimizin yeniden nefes aldığını, bölgenin sahip olduğu potansiyelin yeniden görünür hale geldiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu tablo, güçlü bir iradenin ve kararlı bir mücadelenin neticesidir. Attığımız her adımda, yürüttüğümüz her çalışmada aziz şehitlerimizin hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına daima sahip çıkıyoruz. Bu süreç, hiçbir şekilde onların aziz hatırasını zedeleyen bir anlayışın değil bilakis onların emanetine daha güçlü sahip çıkma iradesinin bir tezahürüdür.

Biz, biliyoruz ki bu topraklarda elde edilen her kazanımın arkasında şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin dirayeti vardır. Bu bilinçle hareket etmeye, bu sorumluluğu aynı kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz."

Bu anlamlı günde ülkenin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet mensuplarına teşekkürlerini ileten Yılmaz, aziz şehitleri rahmetle yad ettiğini, kıymetli ailelerine saygı ve muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

Yılmaz, kahraman gazilere de şükranlarını sunduğunu dile getirerek, "Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı tebrik etti.

Emniyet teşkilatının milletin huzur ve güvenliğinin temininde ve kamu düzeninin korunmasında çok önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getiren Zorluoğlu, emniyet mensuplarının her şart altında büyük bir fedakarlık, disiplin ve sorumluluk anlayışıyla görev yaptıklarını belirtti.

Zorluoğlu, emniyet mensuplarının insan haklarına saygılı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla asayişin ve güvenliğin sağlanmasının yanı sıra toplumsal barışın güçlenmesi ve devlet-millet bağının kuvvetlendirilmesine de önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Sokaklarda hissedilen güvenin şehrin her köşesine yansıyan huzur iklimine dönüştüğünü ifade eden Zorluoğlu, bunun da sadece sosyal hayatı değil insanların birbirine duyduğu sevgiyi, umudu ve kardeşlik duygusunu da güçlendirdiğini vurguladı.

Zorluoğlu, "Güvenlik hizmeti, sadece bu şerefli üniformayı taşıyan kahramanlarımızın omuzlarında yükselen bir görev değildir. Bu kutsal vazife, aynı zamanda onların ailelerinin sabrı, fedakarlığı ve sessizce üstlendikleri büyük bir sorumlulukla tamamlanmaktadır. Geceleri endişeyle bekleyen eşler, hasretle büyüyen evlatlar, dualarıyla destek olan anne ve babalar, bu milletin huzuru için verilen mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır." diye konuştu.

"'Biz biriz' diyebildiğimiz sürece aşamayacağımız zorluk yoktur"

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da emniyet teşkilatının, köklü geçmişi ve milletine bağlılığıyla 181 yıldır hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninin teminatı olduğunu belirtti.

Bu büyük mirasın kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini ifade eden Gökduman, şunları kaydetti:

" Diyarbakır'ımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilgili diğer kurumlarımızla uyum içinde özveriyle çalışıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın kendilerini her zaman güvende hissettiği bir ortamı sağlamak ve korumaktır. 'Biz biriz' diyebildiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Aynı bayrağın altında, aynı vatan sevgisiyle, omuz omuza vererek daha huzurlu ve güvenli yarınlara birlikte yürüyeceğiz."

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Emniyet Genel Müdürlüğünün video gösterimi yapıldı, bazı emniyet mensuplarına başarı belgesi verildi.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, kaymakamlar, şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.