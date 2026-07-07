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Özbekistan'da 32 yaşındaki kadın beşiz doğurdu

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Özbekistan'ın Andican kentinde 32 yaşındaki bir kadın, ağırlıkları 1 kilo 200 gram ile 1 kilo 605 gram arasında değişen beşiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerin üçü kız, ikisi erkek olup sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Özbekistan'ın Andican kentinde 32 yaşındaki bir kadın, ağırlıkları 1 kilo 200 gram ile 1 kilo 605 gram arasında değişen beşiz bebek dünyaya getirdi.

Özbekistan'da nadir görülen bir doğum olayı yaşandı. Andican kentinde 32 yaşındaki bir kadın, beşiz bebek dünyaya getirdi. Özbekistan basınında yer alan haberlere göre, kadın gebeliğinin 31 hafta 5 günlük döneminde sezaryen yöntemiyle doğum yaptı. Bebeklerden üçünün kız, ikisinin erkek olduğu belirtildi. Yenidoğanların doğum ağırlıklarının sırasıyla 1 kilo 450 gram, 1 kilo 605 gram, 1 kilo 495 gram, 1 kilo 580 gram ve 1 kilo 200 gram olduğu bildirildi.

Anne ve bebeklere gerekli tüm sağlık hizmetlerinin sağlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve doktorların gözetiminde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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