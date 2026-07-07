İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi. Başbakan Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

EŞİ OLMADAN ANKARA'YA GELDİ

Ancak Sanchez’e, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle geçici olarak pasaportuna el konulan eşi Begoña Gómez eşlik edemedi. Lider eşleri için düzenlenen resmi programa davetli olan Gómez’in Ankara seyahati, yargılandığı mahkeme tarafından onaylanmadı.

İSPANYA'DA PASAPORTUNA EL KONULAN İLK BAŞBAKAN EŞİ OLMUŞTU

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı. Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI DA ANKARA'DA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Starmer'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi. Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Merz'in uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

MERZ'İ, AİLE BAKANI GÖKTAŞ KARŞILADI

Başbakan Merz'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.