Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı



Körfez turu kapsamında Kuveyt ve Katar'ın ardından Umman'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına, Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları eşlik etti. Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde de 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti. Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı. Erdoğan ve Heysem bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.

Erdoğan görüşmenin ardından kendisi onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

BAKANLAR DA KAFİLEDE

BAKANLAR DA KAFİLEDE

Resmi karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.





















