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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zama ilişkin olarak konuştu. Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklama yapıyor. Merakla beklenen asgari ücrete ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dış politikada gerçekten yoğun bir gündemi geride bıraktık. Kardeşim Tebbun'la görüşmemizde Gazze'ye ve Filistin davasına güçlü desteğimizi teyit ettik.

Yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri, gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

"TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE TERÖR YAPILANMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz nokta operasyonlarla teröristlerin üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Terör belasından Türkiye'yi tamamen kurtarmakta kararlıyız. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz.

"KİMİN KİMİNLE İŞ TUTTUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kimin ne yaptığını kimin kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları kesip atmaktan çekinmeyiz. Kendi akıllarınca bize, aslında ülkemize ve milletimize kuyu kazanları da kendi kibirleriyle, kirli hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz.

Ülke olarak her platformda iklim krizini dile getiriyoruz. Bir başka hakikat iklim değişikliğiyle mücadelenin yeni sömürü düzenine yol açmamasıdır. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla yük alması kaçınılmazdır. Biz bu meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunmak adına önemli adımlar atıyoruz.

Net Sıfır Emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai'de tüm bu konuları ifade ettik. Zirvede Gazze'deki dramı gündeme taşıdık.

Yarın Yunanistan'a gidiyoruz.Ardından Macaristan'a gideceğiz. Bölge ülkeleriyle iş birliğimizi güçlendireceğiz. Ülkemizin ikili ilişkilerinde diplomatik alanda kat ettiği her mesafe bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Hiçbir geçici sıkıntının, karanlık projenin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. İnsanımız hakikati görüyor. Vizyonumuza omuz veren her bir vatandaşımıza şükranımızı sunuyorum.

"ENFLASYONU YAVAŞ YAVAŞ KONTROL ALTINA ALIYORUZ"

Üstümüze serpilmeye çalışılan karanlık havayı darmadağın ediyoruz. Hep birlikte daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Ahlaki boyutu olmayan fiyatlanma davranışları yerini rasyonel fiyatlandırmalara bırakmaya başladı. Büyüme tarafındaki olumlu tablo rekorlarla sürüyor.

3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüyerek OECD içinde en iyi performans sergileyen ülke olduk. Ekonomimiz yüzde 4,6'lık büyüme kaydetti. Hedeften en küçük bir sapma yoktur.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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