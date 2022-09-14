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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir" "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" "Bay Kemal bu iş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir"

"Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum"

"Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız elini kolunu tutan mı var. Büyükşehir belediyelerine yaptır "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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