Haberler

Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan kemik parçaları, 15 yıldır aydınlatılamayan Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme getirdi.

  • Bünyamin Koçak, 5 Nisan 2011'de Ankara'nın Polatlı ilçesinde kayboldu ve bir daha haber alınamadı.
  • Eşi Sultan Koçak ve Özcan E. hakkında açılan davada, ceset bulunamadığı için iki sanık da beraat etti.
  • Polatlı'da yol yapım çalışması sırasında bulunan kemik parçaları, Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki çocuk babası 38 yaşındaki Bünyamin Koçak, 5 Nisan 2011 tarihinde ortadan kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Koçak için eşi Sultan Koçak tarafından kaybolduktan iki gün sonra resmi kayıp başvurusu yapılmış, günler süren aramalarda herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

Dosya, ailenin olaydan 52 gün sonra televizyon programına çıkarak yardım istemesiyle Türkiye gündemine taşındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, "cesetsiz cinayet" tartışmalarının en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

İKİ KİŞİ BERAAT ETTİ

Soruşturma sürecinde savcılık; evde tespit edildiği belirtilen kan izleri, telefon görüşmeleri ve çelişkili beyanları gerekçe göstererek Sultan K. ile Özcan E. hakkında 2013 yılında dava açtı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı. Ancak yargılama boyunca Bünyamin Koçak'a ait ceset ya da ölümün kesinliğini ortaya koyan somut bir delile ulaşılamadı. Mahkeme, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği beraat kararı verdi.

Dosya daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. Karar bir kez bozulsa da yerel mahkemenin yeniden verdiği beraat hükmü kesinleşerek onandı.

YOL ÇALIŞMASINDA ÇIKAN KEMİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Polatlı'da bugün yürütülen yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkan kemik parçaları ise akıllara yeniden Bünyamin Koçak dosyasını getirdi. Bulunan kemiklerin kime ait olduğu yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

Gelişme, yıllardır cevapsız kalan soru işaretlerini yeniden gündeme taşırken, Koçak dosyasının yeniden açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. 15 yıldır çözülemeyen Bünyamin Koçak dosyası, Polatlı'da ortaya çıkan yeni bulgularla yeniden gündeme geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı