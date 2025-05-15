Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
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Terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerinize döndüğünüzde vatandaşımıza ulaşarak şunu söyleyin. Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Devlet Bahçeli ile birlikte arkalarında aziz teşkilatla her ne yapıyorsa bu millet, bu devlet, huzurumuz, refahımız için yapıyorlar diyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye diplomaside, ekonomide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda artık unutmayın, yeni bir ligde mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Ülkemize daha nice başarılar, zaferler yaşatacağız" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA ULAŞARAK ŞUNU SÖYLEYECEKSİNİZ"

Sözlerinin devamında "15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı ile ülkemize daha nice başarılar, nice zaferler yaşatacağız" diyen Erdoğan, "Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz: Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, bu devlet için, geleceğimiz için, huzurumuz için, refahımız için yapıyorlar diyeceksiniz. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur, en başta Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti, kaygı kalmayacak şekilde terörsüz Türkiye'yi vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız" ifadelerine yer verdi.

"YAPICI BİR ÜSLUBU TERK ETMEYİN AMA..."

Salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Erdoğan, "Bizim ve yetkili arkadaşlarımızın çizdiği çerçevede ne için uğraştığımızı, gecemizi gündüzümüze niçin kattığımızı insanımıza izah edeceksiniz. Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplumu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar karşısında da milletimizin hakkını, hukukunu koruyacaksınız" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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