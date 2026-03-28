Ve yeni sezonun ilk bombası patlıyor! Galatasaray'da Amadou Onana sürprizi
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa'nın 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana ile ilgileniyor. Onana'nın piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de 31 maçta forma giyen ve 2 gol atan Onana, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uygun bir profil çiziyor.
GALATASARAY DEVREDE
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana ile ilgileniyor. Yönetimin, sezon sonunda oyuncu için resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.
OKAN BURUK'UN SİSTEMİNE UYGUN
1.95 boyundaki Onana, orta sahada 6 numara pozisyonunda görev yapıyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve savunma katkısıyla öne çıkan oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uygun bir profil çizdiği belirtiliyor.
45 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Aston Villa ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu durum transferin zorluk derecesini artırıyor.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Premier Lig'de 31 resmi maçta forma giyen Onana, 2 gol kaydetti. Toplamda 2 bin 203 dakika sahada kalan oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
MANU DA TAKİPTE
Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da Belçikalı oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu durum transfer yarışını kızıştırabilir.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Defansif orta saha pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Onana, fiziksel avantajı ve çok yönlülüğüyle ön plana çıkıyor.
KUPA HASRETİ SÜRÜYOR
Belçika Milli Takımı formasını da giyen genç oyuncu, uluslararası tecrübe kazanmasına rağmen kulüp kariyerinde henüz kupa sevinci yaşayamadı.