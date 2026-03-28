Ve yeni sezonun ilk bombası patlıyor! Galatasaray'da Amadou Onana sürprizi

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa'nın 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana ile ilgileniyor. Onana'nın piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de 31 maçta forma giyen ve 2 gol atan Onana, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uygun bir profil çiziyor.

  • Galatasaray, Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana ile ilgileniyor.
  • Amadou Onana'nın piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor ve sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
  • Manchester United da Amadou Onana'yı yakından takip ediyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa forması giyen Amadou Onana için harekete geçti.

GALATASARAY DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana ile ilgileniyor. Yönetimin, sezon sonunda oyuncu için resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.

OKAN BURUK'UN SİSTEMİNE UYGUN

1.95 boyundaki Onana, orta sahada 6 numara pozisyonunda görev yapıyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve savunma katkısıyla öne çıkan oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uygun bir profil çizdiği belirtiliyor.

45 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Aston Villa ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu durum transferin zorluk derecesini artırıyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Premier Lig'de 31 resmi maçta forma giyen Onana, 2 gol kaydetti. Toplamda 2 bin 203 dakika sahada kalan oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

MANU DA TAKİPTE

Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da Belçikalı oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu durum transfer yarışını kızıştırabilir.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Defansif orta saha pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Onana, fiziksel avantajı ve çok yönlülüğüyle ön plana çıkıyor.

KUPA HASRETİ SÜRÜYOR

Belçika Milli Takımı formasını da giyen genç oyuncu, uluslararası tecrübe kazanmasına rağmen kulüp kariyerinde henüz kupa sevinci yaşayamadı.

Alper Kızıltepe
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yürek yakan görüntü

Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt

Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına jet yanıt
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada

Görüntü dün gece İstanbul'da kaydedildi

Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt

Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına jet yanıt
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum